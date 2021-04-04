LIVE／太魯閣號今估「再拖出2節車廂」！台鐵最新說明

生活中心／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故，共造成188人輕重傷，下修48人死亡，4日凌晨2時現場傳來消息，機務搶修隊列車順利將第3節車廂緩慢拖出，但搶救難題才正要開始。針對最新調查，台鐵也將於11:00召開記者會說明。

交通部長林佳龍今早表示，今天是搶修第三天，持續拖出卡在裡面的車廂，昨晚拖吊出第3節，今天預期另外2節也會拖出，同時考量到隧道結構安全問題，非常感謝土木技士公會等單位第一時間進駐，已分派16人分兩組，南北兩側進行檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通部王國材政次。（圖／記者莊喬迪攝）

林佳龍說，結構安全要確定，包含是否可以通車，或者需要補強的建議，會在檢測報告中提出，一定要做到安全第一，沒有安全沒有通車。

林佳龍表示，他會負起最後責任，目前以搶救搶修還有善後工作，負責任的事情不會迴避，強調他現在也要負責任，把整個事故造成的傷害降到最低，會在搶救搶修工作完成後，承擔該有的責任。

談到這幾天心情，林佳龍說，當然是很悲痛，第一時間希望減少傷亡，也能夠幫忙這些家屬跟所有的受害者把傷害降到最低。他表示，每個人我想都有家人、親友，心情是無比悲痛，他的角色就是要承擔起整個救災跟搶修工作。被問到總統要慰留會考慮？林佳龍強調，現在不是談他個人去留的事，該負的責任絕不會迴避。