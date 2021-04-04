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許智傑認為林佳龍不應下台　「有種留下來把台鐵民營化」

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY3，林佳龍受訪。（圖／記者楊詩益攝）

▲林佳龍。（圖／記者楊詩益攝）

記者黃巈禾／台北報導

太魯閣號408次列車2日發生出軌意外，造成51死、200人輕重傷，除了救災，相關政治責任如交通部長林佳龍是否應下台也備受關注。對此，民進黨立委許智傑認為，辭職那是負責？辭職是拍拍屁股走人不負責，有種就留下來把台鐵民營化，才是解決問題最重要的方法。

許智傑4日在臉書表示，看到太魯閣號事故，想起普悠瑪事故，心裏真的很難過，又有人要林佳龍辭職負責，台鐵每發生一個重大事故，就請交通部長辭職負責，結果問題改善了嗎？台鐵最大問題是人事觀念的老舊，不管誰當局長誰當部長，都無法解決這個問題，除非將台鐵民營化。

許智傑指出，台灣寧可花大錢做建設，卻沒魄力解決台鐵老牛的維護保養和人力短缺的問題，公務員大部份都不錯，但是舊系統舊觀念舊包袱有時候無法從根解決問題，甚至有一些爛褥瘡，不知道長在內部的那個單位？卻存在身體裡面腐蝕台鐵的健康，破壞台鐵的組織和安全的文化，所以台鐵必須徹底翻轉，才有機會減少未來災害發生的可能。

▲▼太魯閣號「第3節」拖出隧道了！　車廂完整玻璃碎裂。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號「第3節」拖出隧道。（圖／記者黃國霖攝）

許智傑舉例，曾有一個廠商在標案驗收時認為被台鐵百般刁難，於是跟立委陳情，一般民意代表接受廠商陳情後，應客觀詢問雙方的狀況，才能判斷是廠商被刁難還是廠商自己品質沒做好？這兩種情況都存在著，只是從外面很難直接做判斷，而這位立委辦公室做初步了解，但尚無法判斷，打算先請雙方和工程會一起來研究討論之際，竟然台鐵內部人員就先跟記者告狀說立委關說，怎麼會這樣？

許智傑認為，台鐵想藉記者來阻止立委繼續做後續詳查，到底在怕什麼？該案已進入工程會了解的程序當中，誰是誰非就由公正單位做正確的判斷，因此在這裡不便說出該單位，只是心中仍有疑惑？這是不是台鐵內部的褥瘡？

許智傑提到，公務員大部份都不錯，就是有一些害群之馬為了私利害了公部門的品質和人民對政府的信任，尤其是老舊部門長久盤據單位沒調動的少數不好的公務員，他們對工程標案可能有一些比較長期熟識且品質差強人意的廠商，若遇到他們，驗收時可以寬鬆一點，也許還有一些有的沒有的？

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號車體嚴重變形，基隆搜救隊從車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

許智傑提及，若不懂內部習慣誤闖進去得標的外來的廠商，驗收時便刁難，尤其找工程的小瑕疵放大，甚至搞到公司無法順利完成工程結案而倒閉也是你家的事，這就是以合法掩護非法的惡劣手段，表面上好像嚴格控管品質，但反而是讓劣幣驅逐良幣，反而會破壞工程品質，尤有甚者，就可能會因工程品質控管不良而造成更大的災害。

許智傑強調，對於任何個案，他不能下判斷，具體結果有賴專業的公正單位做深入的調查，但對於台灣公務體系的確存在這個問題，希望這少數的害群之馬能痛定思痛徹底悔悟，不要再犯同樣的錯誤；對於台鐵，應民營化，希望林佳龍敢改革敢說敢負責，這才是真正負責任的表現。

除了對林佳龍呼籲，許智傑也向總統蔡英文和行政院長蘇貞昌喊話，希望能支持台鐵民營化，就跟高鐵一樣，效率和日後的安全，應該會更好。

對於傳出已口頭向總統府請辭，林佳龍4日上午表示，目前以搶救搶修還有善後工作，負責任的事情不會迴避，現在也要負責任，把整個事故造成的傷害降到最低，會在搶救搶修工作完成後，承擔該有的責任。

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