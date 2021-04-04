李艷秋曝台鐵花千萬請「1450始祖」帶風向　籲徹查勾結、終結網軍

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂，車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對台鐵太魯閣號2日出軌，造成51死、200人輕重傷，媒體人李艷秋4日在臉書表示，台鐵在安全上沒超前部署，卻在大內宣上未雨綢繆，半年間以1549萬請「1450網軍始祖」春露公司負責行銷，相信未來這幾天，網軍會帶風向，她呼籲應大聲告訴當權者「究責無上限、徹查利益勾結、終結網軍東廠」。

李艷秋指出，知道現在只要對太魯閣事故發出一點不滿或究責的意見，就要被網軍出征，大悲，但不能無言，更要直言，事故發生到現在，有幾項事實可以確定，包括：一、台鐵局長懸缺3個月沒派人，也就是說，台鐵今年以來根本沒有專業領導人；二、包商李義祥曾是民進黨黨代表，5年內拿19個標案，有15筆違規，還因圍標、造假被判刑，台鐵依然讓他承包，是無知？包庇？還是勾結？

▲李義祥50萬交保現身。（圖／記者黃彥傑攝）



三、台鐵內部建議，將責任導向承包商和監造，降低台鐵負評，台鐵在搶救時想的是如何甩鍋？真是人神共憤；四、台鐵在普悠瑪事故後完成257頁總體檢報告，其中「邊坡監測系統」對邊坡危害或異物入侵軌道，用AI主動示警，並在2020年底完成系統建置，請問監測系統在哪裡？

五、2019年總體檢報告公布時，林佳龍說要徹底改革，才能為普悠瑪療傷止痛，現在台鐵奪走的生命越來越多，林佳龍說要承擔責任不能在此時一走了之，兩年多的任期，證明林佳龍無能改革，該承擔的就是下台的責任。





▲太魯閣號「空間錯覺」增救援難度，基隆搜救隊形容怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）



李艷秋痛批，台鐵在安全上沒超前部署，卻在大內宣上未雨綢繆，半年間，以1549萬請了有「1450網軍始祖」之稱的春露公司負責行銷，未來這幾天，相信網軍不但帶風向，且會大舉出征，「他們一邊吃香喝辣，一邊壓制人民的眼淚和哀鳴？下次坐在車上的，可能是你、是我、是我們摯愛的人，你還要畏懼鄉愿到幾時？」

最後，李艷秋說，「讓我們把手牽起來，為自己、為家人、為所愛的人大聲告訴當權者：究責無上限、徹查利益勾結、終結網軍東廠——以慰亡者，安傷者，撫生者，大悲，不能無言，更要直言！」

▲408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）



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