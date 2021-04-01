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清明4天連假全台天氣懶人包　先暖夏後「回冬」高溫掉10°C

▲▼清明連假天氣預報。（圖／中央氣象局）

▲清明連假先暖熱後濕涼，北部高溫相差將近10度。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

清明連假就要展開，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」預報天氣趨勢，連假第一、二天各地溫暖稍熱，清明節兼兒童節起東北風增強，北部、宜蘭轉為陰天或有短暫雨，高溫跟前幾天相比有10度落差之多，全天稍有涼感。

連假第一、二天偏南風吹拂，溫暖稍熱，台北到屏東都屬晴朗多雲天氣，白天溫暖稍熱，夜晚清晨舒適。宜蘭至台東則為多雲到晴，偶爾飄雨，但也是溫暖舒適。

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不過，周日也就是清明兼兒童節起，東北風逐漸增強，北部、宜蘭轉為陰天或短暫雨，白天高溫稍下降。中部、南部為多雲或有陽光，白天溫暖，夜晚稍轉涼。花蓮、台東則也為陰天或短暫雨天氣，白天舒適，夜晚稍轉涼。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲清明節變天，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨。（圖／記者林敬旻攝）

下周一清明連假收假日，受到東北風影響，南北天氣稍有差異。台北至新竹為多雲或陰天，全天舒適稍涼。苗栗至屏東晴朗多雲，白天溫暖舒適，夜晚清晨稍涼。

另外，宜蘭、基隆為陰天，可能飄雨，全天舒適稍涼。花蓮、台東同樣也是陰天，可能飄雨，白天舒適，夜晚清晨稍涼。

台灣颱風論壇表示，這波涼空氣雖然不強，但與這幾日高溫相比，還是有10度左右溫差，北部天氣變化較大。東北風增強、轉涼之前，西部地區夜晚至清晨容易有濃霧，如果髒空氣同時存在，就變成霧霾，記得做好防護，開車也要注意安全距離。

▲▼清明連假天氣預報。（圖／中央氣象局）

▲周日東北風稍增強，下周一東北風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，低溫可降至20度以下，高溫降至22、23度。（圖／中央氣象局）

氣象局則指出，明後天各地大多為晴到多雲，東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；白天溫暖如夏，各地高溫普遍接近30度，西半部可達32、33度。

周日東北風稍增強，下周一東北風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，低溫可降至20度以下，高溫降至22、23度；降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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