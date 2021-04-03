7分鐘吃不到米糕砸店嗆老闆　Burberry哥億元身價曝光「賓利代步」

記者鄧木卿／台中報導

台中一名穿著Burberry名牌的江姓男子，上月喝醉酒在彰化員林一家米糕店鬧事，拿鐵椅狂砸老闆、老闆娘，口中喊著「我不就細漢」，被警方依照社維法移送法辦。事後，該名男子的身分也曝光，竟然是全台堆高機龍頭公司的董座，身價高達上億，出入以賓利、瑪莎拉蒂等名車代步。

▲吃不到米糕竟拿鐵椅砸老闆，台中Burberry哥身價驚人，出入豪車代步。（圖／民眾提供）

49歲的江男28日晚間6點到員林一間米糕店用餐，填單入座後，等待7分鐘，卻覺得自己等了半個小時，對周遭的顧客都有餐點能吃感到不滿，踢倒店家的鐵椅，往門口砸去。

▲米糕店老闆出示被鐵椅砸傷的傷勢。

鐵椅砸中忙碌的老闆、老闆娘，江男繼續嗆聲，要求店家給個說法，「我坐在這邊半小時（實際為7分鐘），餐點都沒來，別人的都先來」、「別人比較大牌嗎，我不就很細漢？」

儘管店家不斷解釋，江男因為喝了酒，加上正在氣頭上，根本聽不進去，因此只能報警處理。事後江男被依照社會秩序維護法移送法辦。

根據《東森新聞》報導，這名江姓男子其實大有來頭，是全台堆高機公司的龍頭，與台中警方的關係不錯，身家上億元，臉書上全是打高爾夫球、吃高檔餐廳的照片，出入以賓利、瑪莎拉蒂等名車代步，財力雄厚。

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