米糕吃到蟑螂！店家跩回「下次別買」慘了　1星攻陷：滿滿蛋白質

▲客人私訊提醒，店家卻反嗆，不要買就好。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前點外送米糕，不料吃到乾掉的蟑螂，嚇得私訊提醒，結果店家毫無歉意，只丟了一句「下次不要買就好了。」超跩態度點燃廣大網友怒火，紛紛湧入Google評論區洗1星負評，而該店分數目前也急速下降。

女網友在爆料公社提到，3月25日當天叫外送，吃到一半才發現蟑螂，後來私訊店家，對方沒有一句道歉，還語氣不善地回「在彰化？那你下次不要買就好了。」

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▲網友開始攻陷Google評論區。（圖／翻攝自Google Maps）

一席話遭大票網友憤怒撻伐，建議直接向衛生局檢舉；同時，也火速朝聖該店Google評論，開始洗版1星，短短不到1小時時間，新的負評不斷產生。

網友們戰火猛烈，紛紛吐槽寫道「以後吃到小強，都會叫你不要買就好了哦，隨機配率...先吃先享受」、「米糕很實惠，裡面送高蛋白蟑螂」、「皮太酥了，我是指那隻的皮」、「請問針對外送有小強的部份，不是該檢討改進嗎？怎麼會回覆消費者，那你不要訂啊！小強是必備的配菜嗎？小強米糕」、「想吃蟑螂的歡迎來這家店吃喔」、「湯包跟米糕難吃，蟑螂很好吃」。

►點外送米糕「吃到蟑螂」 她私訊提醒！店家辣嗆：下次別買就好了

▼新的負評不斷出現（圖／翻攝自Google Maps）