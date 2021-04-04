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李艷秋列5點飆罵台鐵！痛批還請「1450始祖」帶風向　交部回應了

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂，車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號2日出軌，造成50死、202人輕重傷，媒體人李艷秋4日在臉書怒列5點飆罵，台鐵在安全上沒超前部署，卻在大內宣上未雨綢繆，半年間以1549萬請「1450網軍始祖」春露公司負責行銷等。對此，交通部晚間針對她的說法逐點做出回應。

針對李艷秋指，台鐵局請「1450始祖」春露公司負責行銷由網軍帶風向，交通部表示，因應新媒體時代資訊傳播快速及影像溝通之趨勢，依採購法委託專業團隊協助與民眾溝通各項軌道工程建設、旅運服務政策及推廣鐵道文化，確有其必要，相關採購流程完全依據政府採購法辦理。

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李艷秋也點名台鐵局長懸缺3個月沒派人，怒批台鐵今年以來根本沒有專業領導人。對此，交通部回應，台鐵局長今年1月15日退休，考量台鐵局除續予提供穩定的運輸服務外，持續推動系統車輛更新、安全管理改革與組織改造，希望找到一個具專業能力、前瞻性眼光、行動力強且協調性佳的人選。

不過，近期鐵道相關單位要做大幅度人事調整，包含鐵道局胡局長7月屆退，未來成立之鐵道技術研究及驗證中心也要聘任優秀人才，故有關台鐵局長人事安排先以穩定為考量，才暫請祁文中常務次長先代理。

▲▼太魯閣50死，李義祥交保現身。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥50萬交保現身。（圖／記者黃彥傑攝）

至於包商李義祥被爆曾是民進黨黨代表，5年內拿19個標案，有15筆違規，還因圍標、造假被判刑。交通部表示，經查太魯閣出軌事故發生地點之邊坡防護工程立約商為東新營造有限公司，其分包廠商義祥工業社於5年內承攬臺鐵局案件共計6件，均已如期完工並驗收完成。

交通部說，義祥工業社因有政府採購法第101條第1項第6款次：「犯第87條至第92條之罪」，經法院一審判處拘役，前於98年3月10至99年3月10日刊登政府採購公報為拒絕往來廠商（1年）。但這次事故地點的邊坡防護工程108年4月26日開工履約期間，該分包廠商未遭其他機關刊登政府採購公報列為拒絕往來廠商。

另外，李艷秋也指責台鐵內部建議，將責任導向承包商和監造，降低台鐵負評。交通部說，台鐵局將依法及契約向東新營造及義祥工業社求償，按行政院公共工程委員會標案管理系統載明東新營造為立約商，義祥為分包商。依契約規定將檢討本案監造單位聯合大地公司之相關監督管理責任並求償，後續應依運安會獨立調查及交通部行政調查之結果，檢討相關行政責任。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號「空間錯覺」增救援難度，基隆搜救隊形容怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

李艷秋痛批，台鐵在普悠瑪事故後完成257頁總體檢報告，其中「邊坡監測系統」對邊坡危害或異物入侵軌道，用AI主動示警，並在2020年底完成系統建置，請問監測系統在哪裡？2019年總體檢報告公布時，說要徹底改革，現在台鐵奪走的生命越來越多，證明無能改革。

交通部表示，台鐵現有邊坡（不含南迴線）經108年3月完成邊坡調查及分級後，進行工程改善，目前有2件辦理規劃設計中，3件發包中，9件施工中，1件已竣工。針對落石、土石流高風險路段以工程改善方式為主，經評估後難以工程手段改善者，納入自動化監視預警系統，該案採統包方式辦理，於108年發包「鐵路行車安全改善六年計畫-邊坡全生命周期維護管理（預警及維護管理系統統包工程）」（約2.75億），並於108年7月4日開工。

109年10月5日於林口支線完成攝影機辨視功能測試，110年3月18日完成基本規劃設計，將於110年4月底提出細部設計進行審查。預計110年完成10處、111年完成15處。

交通部重申，為督導台鐵局落實執行總體檢改善事項，於108年2月即請台鐵局確實辦理並訂定期程，並自108年11月22日起邀集總體檢委員召開5次專案會議（含實地勘查台鐵局現場作業4次），期間並由鐵道局定期召開14次工作會議；截至110年4月2日止，144項已解除列管109項（包括優先33項、一般41項及後續35項）。

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