黃偉哲心繫台鐵事故傷亡市民　社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

▲台南市長黃偉哲指示社會局，成立救助專戶協助台南受災民眾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台鐵408車次太魯閣號於4月2日上午不幸發生出軌意外，造成50人死亡，200人受傷的慘劇，台南市長黃偉哲對2名不幸罹難的市民表達深切哀悼，並責成社會局成立社會救助金專戶，自4日起至4月30日止接受民眾捐款，協助事故中傷亡之台南市民。

黃偉哲市長第一時間即指示消防局儘速完成搜救隊員、搜救犬及相關裝備清點待命救援，同時黃偉哲強調，為了回應各界的關心，指示社會局協助受理各界熱心捐款，成立「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助專戶」，專款專用協助傷者有關後續醫療、復健、生活及社會重建之費用，以及罹難者家屬之經濟支持。

社會局表示，為了妥善運用民眾愛心捐款，後續將依法公告公布用途。另社會救助金專戶僅接受臨櫃匯款，請民眾匯款時務必在備註欄註明指定「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助」，社會局俟收到銀行入帳憑證後，將掣據函寄捐款人收執，民眾如有捐款問題可撥打關懷專線06-2995686、06-2995805。

銀行名稱：台灣銀行台南分行、帳號：009-045-065-055、銀行代碼：0040093、戶名：台南市政府社會局社會救助金專戶（匯款時請務必註明：指定「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助」）。

舒緩痠痛好舒壓外型超美兩色可選