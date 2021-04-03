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站票乘客「狠甩出去」壓到變形！他待5車廂目睹慘況　曝死亡關鍵

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲出軌事故現場持續搜救與搶修中。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台鐵發生出軌意外，外界質疑，太魯閣號開放120名站票，恐怕對於傷亡影響很大，一名搭乘該班次火車第5車廂的網友還原當時狀況，一開始先煞車感覺到撞擊，接著劇烈搖晃撞擊山洞，但座位上的乘客有椅子可以抓，不至於被甩出，但站票的乘客被任意狠甩，甚至被壓到變形，認為開放站票對傷亡嚴重有關聯。

有網友在PTT發文，大學之後離開花蓮家鄉到外地打拼，每個月都會搭火車回花蓮，剛好這次搭到台鐵408次太魯閣號第五節車廂，但很幸運的逃過一劫。他還原當時狀況，「先剎車感覺到撞擊，接著開始上下左右撞擊山洞，伴隨尖叫聲」，之後全車都是煙霧，為了要透氣打破窗戶，但是因為出不去，只能待在裡面等待救援。

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他表示，第五節車廂保持得算完整，大部分的椅子都黏在原位，列車出事故緊急煞車時，下意識直接抓緊椅子，「所以只是甩了甩撞一撞，骨折就沒事了，周遭有座位的人，就算有被甩動，絕大部分都還是在位置上，沒什麼太嚴重問題」。

▲▼翻覆普悠瑪內部照。（圖／記者黃彥傑攝）

▲翻覆普悠瑪內部照。（圖／記者黃彥傑攝）

此次事件中，車廂跟車廂連結處擠壓嚴重，而這裡剛好都是買站票的人選擇停留的地方，他表示，上車時有看到一名男子坐在車廂連結處，事故發生後在疏散時，又看到了對方，「只是這次他是被擠壓在車廂中間，被上頭的機器壓得變形，沿路走出來則看到蠻多支離破碎的屍體被甩出來」。

他指出，站票的乘客在當下，根本沒有東西可以抓，「在撞擊最嚴重的時候，任意地被這股力量在車廂中狠甩」，如果沒有站票，或許死亡人數不會這麼高，也提出建議，「至少像太魯閣，普悠瑪這種比較快的車種，不要賣站票，或是減量；強力的執法（高額法款），不要讓乘客坐在或逗留於車廂連接道之間」。

他也強調，公安問題也是意外的主因，站票跟站的位置則可能是死亡率高的主因之一，希望台鐵可以認真一個方法，做好鐵道以及公安安全，「但必須說運能跟以前比已經提升很多了，接下還就看政府還有什麼辦法了」。
 

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