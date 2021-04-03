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小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文

▲▼小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文。（圖／翻攝微博）

▲劉長江接受官媒採訪。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸00後「網紅小鮮肉」劉長江日前為了加入解放軍海軍陸戰隊，放棄了年薪60萬元人民幣（約260萬元新台幣）的合約，被央視等眾多大陸官媒報導。但劉長江後來卻被網友爆料根本是一名「網黃」，曾在推特上出售同志色情照片、影片，導致官媒緊急刪除先前的所有相關報導。

根據陸媒先前的報導，劉長江出生於2000年，是湖北恩施春季入伍的新兵，也是一名大學生，並擁有全國健美冠軍、營養師、國家級皮拉提斯教練等身分，網路上的粉絲數超過10萬名粉絲，年薪60萬元人民幣，還買了一輛跑車。

▼劉長江在網路上擁有許多粉絲。（圖／翻攝微博）

▲▼小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文。（圖／翻攝微博）

劉長江心中一直有個軍旅夢，大學畢業選擇入伍，他的父親曾是軍人，劉長江從小就聽著軍人的故事長大，對他而言，比起做網紅，成為軍人是更有價值的人生選擇。

得知能夠入伍後，劉長江第一時間告別粉絲，賣掉心愛的跑車，並與經紀公司解約，他說，「我毀約在先，要賠公司一筆錢，只能把車賣了，雖然為此損失了金錢，但心甘情願。」

▼劉長江受訪時，長官也配合入鏡。（圖／翻攝微博）

▲▼小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文。（圖／翻攝微博）

劉長江還說，自己不後悔賣車，因為「參軍光榮，永不後悔！」

不過，劉長江獲大陸官媒報導不久後，就有網友出面上爆料，指劉長江根本就是「網黃」，曾在推特上販售同志色情影片及照片，影片的總長度加起來至少有超過一個小時。

爆料曝光後，大陸官媒陸續刪除了有關劉長江的所有報導，劉長江的微博帳號「劉楚堯」也消失不見，並有許多人在網路上留言，表示之前就看過不少劉長江的色情影片，還有人說他在「圈子內」本來就非常有名，大概是遭到「背刺」了。

▼官媒已將相關文章及影片都刪除。（圖／翻攝微博）

▲▼小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文。（圖／翻攝微博）

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