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台鐵出軌！猴硐走山救400人「25年老司機」嘆：無法阻絕外力侵入

▲陳振芳。（圖／東森新聞）

▲火車司機員陳振芳。（圖／東森新聞）

記者施怡妏／綜合報導

去年底因東北季風帶來連日豪雨，造成台鐵瑞芳-猴硐站間12.233公里處山坡崩塌，當時資深司機員陳振芳駕駛經過該路道，察覺有異狀，及時讓2列車停下，救了400人，對於此次太魯閣號出軌事件，他吐露25年駕駛經驗，「安全設施做的再完善，也無法完全阻絕外力的侵入」。

擁有26年資歷的火車司機員陳振芳，聽到出軌意外消息，心痛在個人臉書發文，「最不願見到或聽到同仁殉職的訊息！安全真的是回家唯一的路！」也希望所有的乘務人員，出入皆平安」。他也在該貼文底下留言，25年職涯中曾經撞過機車，轎車，甚至與怪手對撞，「這些都是外力的不守法！完全無法及時防範！

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最不願見到或聽到同仁殉職的訊息！ 安全真的是回家唯一的路！ 責任： 不單是你對工作的態度， 還有是你對家人的承諾！ 願所有乘務人員，出入皆平安！

陳振芳發佈於 2021年4月2日 星期五

對於意外事故，網友們難過表示，「連說再見的機會都沒有，真令人難過」、「這件事真的沒辦法閃，當下司機也沒辦法即時煞車讓火車停，只能說真的太突然了」、「看到事故傷亡，心都揪在一起、好痛好不捨」。

本站去年曾報導《見噴漿壁裂！台鐵「鷹眼司機」神反應救600人　26年英雄事蹟驚人》，受連日大雨影響，台鐵宜蘭線12公里、猴硐至瑞芳中間路段出現大面積的邊坡滑動、土石掩埋鐵軌，也傳出高壓電纜斷裂、引燃附近樹木冒出火光等災情，陳振芳經過12.233公里處時，發現現場有異常大量的泥流，西線邊坡原水泥濆漿處也有龜裂情形，認為不尋常通報猴硐站，才讓預警系統及監測人員能夠及時處理。

▼台鐵瑞芳=猴硐土石坍塌。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲台鐵瑞芳=猴硐土石坍塌。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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