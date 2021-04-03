最怕看到認識的人！一查罹難者「生前才值星」　網淚：1人明生日

網搜小組／劉維榛報導

台鐵太魯閣奪50人命，幫忙修復遺體的團隊「76行者」發言人王薇君難過直呼，小孩的遺體往往是遺體修復師過不了的檻，修復到一半可能會有工作人員先出去哭。有網友也難過表示，查看罹難者名單，最怕看見認識的人的名字，底下有人難過回應，其中一位外國死者明日迎來生日，卻不幸遇上死劫。

▲76行者漏夜修復遺體。（圖／記者游宗樺翻攝）



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罹難者名單曝光，一名網友在臉書《爆廢1公社》揪心表示，願離罹難者安息，但「超怕看到認識的人名...」文章引發關注，不少網友直言看完名單，真的發現上頭有認識的親友、學生。

▲台鐵出軌現場。（圖／記者蕭可正攝）



心碎留言包括，「上個月還教你們課程，你們上課都很認真，為什麼你們會在名單上」、「太難過了，名單裡有我認識的同事」、「我兒子說，他們學校同營的也在車上，然後走了，放假前，還看他在值星」、「受傷者有日籍和澳籍的外國人」、「我朋友也在那列車上面」。

另有網友查看罹難者出生日期，發現有人生日就在這幾天，一位在4月4日、一位在4月14日，「喔買尬的，有罹難者明天生日....還有小朋友」、「第三位XXX應該是外國人吧？明天是他的生日，沒想到」。

▼網友淚崩。（圖／翻攝爆廢1公社）



▼太魯閣號43位罹難者名單。（圖／台鐵提供）

