見噴漿壁裂！台鐵「鷹眼司機」神反應救600人　26年英雄事蹟驚人

記者趙蔡州／綜合報導

台鐵瑞芳－猴硐區間4日發生大面積的邊坡走山事件，當時有列火車收到訊息及時煞車，成功保住保住近600名乘客性命，一切的背後功臣是一名擁有26年資歷的火車司機員陳振芳，他在事發約2小時經過該邊坡發現異狀，隨即通報讓監測人員提前到場偵查，進而成功避免憾事發生。

受連日大雨影響，台鐵宜蘭線12公里、猴硐至瑞芳中間路段4日上午9時許出現大面積的邊坡滑動、土石掩埋鐵軌，也傳出高壓電纜斷裂、引燃附近樹木冒出火光等災情，一列4148次區間車在土石崩落30公尺急煞，避免遭土石崩落而出現大量傷亡，事發當時目擊的民眾嚇壞了。

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▲陳振芳提前發現邊坡情況，通報給猴硐站，才讓預警系統及監測人員能夠及時處理。（圖／東森新聞）

除了驚險煞停的4148次區間車外，其實後方還有一列410次自強號，從台北松山站出發準備前往花蓮，接獲通報後在崩塌點百公尺前停車，兩列車總共600多名旅客保住性命，一切的背後功臣是擁有26年資歷的火車司機員陳振芳，他在事發約2小時經過該邊坡，進而發現異狀。

陳振芳上午6點多經過12.233公里處時，發現現場有異常大量的泥流，西線邊坡原水泥濆漿處也有龜裂情形，認為不尋常通報猴硐站，才讓預警系統及監測人員能夠及時處理。他形容當天的情況，「就發現邊坡有稍微有龜裂，然後那個噴漿的下方有一點龜裂，它有一點突起來，然後有一點泥水滲出這樣子。」

▲區間車在土石崩落30公尺急煞。（圖／東森新聞）

其實這已經不是陳振芳第一次碰上類似的情況，像十多年前大里土石流也是他發現通報，進而保住了當時火車乘客性命，「那時候，剛好也是颱風天，我經過看見鐵軌……，水已經淹到鐵軌上面了，我也是立刻通報大里站，所以我才會聯想到這件事情。」

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