太魯閣最慘車廂　台鐵局長：第8節「剩不到1／4」擬先拖出1到3節

▲台鐵局長祁文中表示今有望將1到3節車廂拖出。（圖／記者邱顯燁攝）



記者林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日遭到滑落邊坡的工程車撞擊出軌，造成50死、178傷的悲劇，是半世紀以來最嚴重的鐵道事故。3日一早台鐵局長祁文中在事故現場表示，今日工程預計可以將1到3節車廂拖出，原則上一節拖出後，再進場評估另一節狀況後來依序拖出，拖出前也會等到花蓮地檢署和運安會確認無虞後才繼續進行。

祈文中指出，3日清晨已將第1車廂吊離軌道，並往前拉到已扶正的軌道上，基本上就是拉出來後，就先進場查看車廂底下軌道扭曲或變形的狀況，再對軌道進行檢修或扶正。現場人員評估過後，認為第二節車廂可以延續這種方式，但詳細的情形仍要進到現場之後才能做更明確的評估。

祈文中強調，在進行車廂拖出的工程前，都會等待花蓮地檢署與運安會先進場查看，是否仍留有罹難者或是旅客的物品後才將車廂拖出。

他表示，由於受損最嚴重的第8節車廂僅剩不到四分之一，但南側的軌道2日初步查看並無異狀，等到第7與第8節車廂查證後，就會運往南端；而剩下的4到6節車廂才是需要等到進入到隧道內查看後才能知道，預計則會運往北端。

而對於3日所預期的工程進度，祈文中則表示，由於1、2節軌道受損相對較輕，比較嚴重的是剩下4到8節軌道，預判今（3日）1到3節車廂是有機會可以脫離，但剩下的車廂由於2日完全無法進入，還是要等可以進入後才能再做進一步的評估。

至於相關的軌道整修，祈文中說，目前受損的軌道pc板暫時不換，就是希望盡快先將東西拖出來，等到工程告一段落後，再做更換檢修，確保安全無虞後才會再開放通行，未來列車行經該路段時也會要求司機減速慢行，等到完全確認安全之後才會恢復到原速限行駛。