寶貝你先逃命！　小孩獨自獲救驚恐：媽媽受傷卡在座位

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者劉亭／綜合報導

台鐵太魯閣408號車次2日出軌，至今已造成50死、146傷慘劇，大批搜救人員出動進行搶救，而許多傷者雖然被救出，但回想當時情景仍然相當驚恐。有傷者透露，當時一名小孩被救出時，嘴中不斷說著，媽媽還卡在座位上。

太魯閣號因為遭到滑落邊坡的工程車撞擊，在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆，第7、8節車廂為重災區，搜救人員進入後也被內部慘況震驚，車體根本已成破銅爛鐵。一名有20年搜救經驗的搜救員也說，「第一次看見撞得這麼慘！」

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▲搜救隊在車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

事故發生後，許多家屬到花蓮殯儀館認屍，由於罹難者生前受到嚴重撞擊，臉部腫起難以辨識，只能拿生前照片比對，有親友看完名冊卻還是找不到，現場哭聲不斷。

根據自由時報報導，慈濟醫院夜班護理長凃炳旭透露，自己也是花蓮縣消防局的特搜隊員，進入第六節車廂搜救時，車體已被擠壓曲折，很難往前進，而進入到第七、八節車廂時，許多乘客都已失去生命跡象，很多人腦漿迸裂。

一名黃姓男子也透露，當時帶著12歲兒子回花蓮，列車在行進間突然發出強烈刺耳聲響，旅客都受到衝力影響向前滑行了七、八排座位，下秒就聽到劇烈撞擊聲，有孩子被救出時表情驚恐，「媽媽受傷還卡在座位上，叫我先逃命」。