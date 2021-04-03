太魯閣奪50命　鄰居怨「去花蓮玩被耽誤」她氣炸：我哥不能回家！

▲408次太魯閣號出軌事故第二天，現場人員進行列車移除作業。（圖／記者陳煥丞攝）

記者劉亭／綜合報導

清明連假才剛開始，台鐵太魯閣出軌意外已造成50死亡、146人受傷，交通也受到嚴重影響。一名網友指出，意外發生後，救援人員努力搶救，哥哥也被公司召回待命，這幾天都不能回家，但門外鄰居卻還在抱怨，出遊行程被耽誤，還不快點通車，讓他相當氣憤。

網友於「爆怨2公社」發文表示，哥哥在船公司上班，出事之後被要求全員待命，可能利用水路運輸協助疏通人潮，所以這幾天都不能回來吃飯了，而原定隔天要回台東的爸媽，看著不斷攀升的傷亡人數，也通知親戚們，這次回鄉行程取消。

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▲許多工作人員在現場趕工。（圖／記者陳煥丞攝）

結果網友卻聽到門外鄰居們大聲議論著，「還不趕快把火車拖出來」、「台鐵是在幹嘛？我孫子晚上要回來吃飯ㄝ（耶）！」、「 明天我們要去花蓮玩ㄝ（耶），還不快點通車」，他氣不過大力關門，這時鄰居們才縮小音量。

網友氣憤地說，多少警消國軍們都在拼命搶救生死未卜的遊客們，還有許多人也都犧牲休假在待命幫忙，「你們還理直氣壯地雞歪『假期被耽誤？』一想到這些犧牲假期的軍警消，背後卻是這種7778的言論，打從心裡覺得很不值」。

許多網友也紛紛留言，「一些自私八婆，辛苦你哥哥們了！」、「醜陋自私沒同理心的人很多」、「願ㄧ切平安，祝福那些臭嘴出門爆胎」、「辛苦了，祈求傷害減少」、「八婆連假不出去玩會死嗎？也不看看辛苦的人員跟受害的家屬，講那什麼鬼話，聽了就不爽」。