太魯閣列車出軌50死　42國對台灣表達關心慰問

▲台鐵自樹林開往台東的太魯閣號在大清水隧道出軌撞山壁重大意外。（圖／蕭可正攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號408車次列車2日上午行經花蓮縣秀林鄉大清水隧道內發生意外，累計至今達51人死亡。悲劇發生後，我國也接到不少國家、國際組織的慰問，根據外交部統計，至少有42國或地區向我國表達關心與慰問。

外交部指出，國際社會對台鐵列車的不幸意外紛紛表達深切慰問之意。截至2日傍晚6點為止，已接獲包括美國、歐盟、日本、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、教廷、宏都拉斯、聖露西亞、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、捷克、法國、德國、匈牙利、以色列、義大利、馬來西亞、紐西蘭、奈及利亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、索馬利蘭、西班牙、瑞典、泰國、英國、越南、印度、荷蘭等國駐台使節及代表向我方表達誠摯慰問。

此外，波札那、捷克、斐濟、法國、德國、印度、愛爾蘭、日本、聖克里斯多福及尼維斯、韓國、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、馬紹爾群島、帛琉、菲律賓、索馬利蘭、史瓦帝尼、英國、美國及歐洲等國政要、官員及國際組織代表，紛紛以聲明、節略、簡訊、電話、電郵、推文及臉書等方式，向我國政府與人民表達深切哀悼。