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雄中71級同學會贈書屏東家扶　助家扶兒少「擁抱知識․擁抱希望」

▲▼「擁抱知識․擁抱希望」 雄中71級同學會贈書屏東家扶。（圖／屏東家扶中心提供）

▲「擁抱知識․擁抱希望」 雄中71級同學會贈書屏東家扶。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

記者林彥臣／綜合報導

高雄中學75級同學會自107年發起光明燈計畫－照亮家扶「擁抱知識․擁抱希望」專案以來，越來越多的雄中校友們(簡稱：雄友們)響應號召加入；雄中71級同學會在總召劉仁義醫師的號召下，於109年暑期將贈書計畫首次延伸到屏東家扶，今日在屏東家扶潮州服務處舉辦第二次的贈書活動，將這份關懷延續下去。

30日屏東家扶受贈的52名國中、高中職兒少，依本身及學校課業的進度，挑選需要的參考書籍，並寫下各自的書單；雄中71級同學會秉持著對於正確、有意義的事情就應要延續的理念，接續掏掏口袋零錢愛心捐款、親自採購書籍並將書籍打包後，再跨過高屏溪將他們眾人的愛南送到屏東家扶中心。

▲▼「擁抱知識․擁抱希望」 雄中71級同學會贈書屏東家扶。（圖／屏東家扶中心提供）

住在枋寮鄉的小玟，對於閱讀很有興趣，在課業學習也有自己的規劃，不過總苦於當地書籍取得不易及書籍價格花費高，捨不得購買太多的複習教材；藉著這次贈書機會，小玟將高二下學期及高三複習計畫所需要的書籍寫進書單，並在現場分享自己預定的複習規劃，希望來年統測能考取自己心目中理想的學府。

雄中71級同學會在109年首次來到屏東家扶贈書時，小雯正值高三大考前夕，利用贈書得到的考前重點複習和歷屆試題等書籍，努力地利用課餘時間反覆閱讀及自我加強練習，在今年一月的學測獲得佳績，很令人興奮及榮幸的是小雯即將成為臺灣大學的新生；小雯在現場表達誠心的感謝，由劉仁義醫師代表71級雄友會接受謝卡。小雯也再次獲得贈書的機會，並選擇TOEIC、英檢相關書籍，自勉成為準大學生的自己，能在入學前加強自己的英語能力，為即將到來的大學生活奠基。

▲▼「擁抱知識․擁抱希望」 雄中71級同學會贈書屏東家扶。（圖／屏東家扶中心提供）

屏東家扶傅敏峯主任表示，每一份的贈書，除了是一份為社會無私奉獻的心意，也是給予家扶學子們的一份希望與鼓勵，期待現場的每位學子能善用受贈的書籍，努力學習向上，更期待有更多的善心人士一起投入扶幼工作，延續這份愛的計畫。

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