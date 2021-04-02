消防員「騎機車」急救援！她開車經過現場　感動曝：大家都會讓路

記者施怡妏／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次，2日於花蓮清水隧道出軌，列車擦撞隧道壁，導致4到5節車廂變形，目前仍在搶救中，台北市消防局也緊急支援，共計派出18輛搜救、救護車，共計43人前往協助救援。有民眾開車經過該路段，拍下警消人員搶救的影片，許多開車的民眾也紛紛讓路幫忙，讓她覺直呼「很感動」。

一名女網友在臉書「宜蘭知識+」發文，今天從宜蘭開車到花蓮，經過事故現場看到警消人員忙進忙出，也不斷有救護車開過，「看大家都會讓路覺得很感動，希望不管往花蓮，或從花蓮到宜蘭的，我們讓路就是幫忙救援了，大家幫幫忙，天佑太魯閣號！」

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▲民眾拍下現場畫面。（圖／翻攝自Facebook／記宜蘭知識+）

從畫面中可以看到，消防員有的開車，有的騎摩托車，還派出還有直升機，，就是希望可以快速趕到現場救援。網友們看到影片後，大喊「超感動」、「怎看了看了很想哭，希望大家都能平安」、「剛走雪隧，也有幾輛前去支援的車輛」。

台鐵408次的太魯閣號2日行經清水隧道時，疑似撞上滑落邊坡的工程車、發生出軌意外，造成多節車廂脫離軌道撞上隧道內牆，目前已經有34人不幸罹難，並傳出還有200旅客受困，傷者分送花蓮門諾醫院、和仁醫院、花蓮醫院等，目前崇德車站還有多位等候接駁送醫，送醫人數持續上升。