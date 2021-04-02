太魯閣號出軌「41死」比普悠瑪案慘　台鐵20年來重大死傷一次看

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

政治中心／台北報導

清明連假首日發生重大交通事故！台鐵太魯閣號408車次2日上午於花蓮縣大清水隧道出軌，截至截稿前已知41死、81人受傷，第1至第6車出軌，第4至第8節車廂尚在隧道內。這是自2018年普悠瑪列車於蘇澳新馬車站出軌釀18死以來，台鐵最重大的事故。《ETtoday新聞雲》也整理20年來，台鐵重大死傷列表。

事故發生後，總統蔡英文第一時間做4點指示，一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

行政院長蘇貞昌則於下午視察台鐵災害應變中心後，親赴救災現場中；而稍早前，他指示內政部長徐國勇與交通部長林佳龍勘災，據悉兩人已抵達現場。

另外，增援救災部分，台北市派出18輛搜救、救護車，共計43人；新北市消防局出動20車（11救護車，2水箱車，3後勤車，4器材車），共50名消防人員；高雄市長陳其邁則要求高雄消防局特搜隊及搜救犬隊機動待命準備支援。

至於國軍部分，陸軍第二作戰區表示，目前作戰區已趕赴現場完成前進指揮所開設，持續配合縣政府進行搜救任務，共計派遣官兵57員、救護車4輛、中型戰術輪車2輛、輕型戰術輪車1輛及照明尾車1輛趕往現場協助執行救援任務。

▼新北特搜人員出動搜救犬。（圖／記者陳豐德翻攝）

台鐵20年來重大死傷列表：

2001年3月12日：列車高速衝過台中車站月台釀3死

鐵路局當天上午一輛載運鐵軌的平板拖車，於台鐵豐原站辦理調車，卻因調車機軔機無法煞停整列車，加上地勢關係，一路往南溜逸，最後以時速130公里衝過台中車站月台，並在民生、建國路口翻覆，造成鐵軌鋼條滾落橋下波及1棟民宅、20輛公路車輛，共3死4人傷。

2001年7月13日：莒光號造橋鄉翻覆43人受傷

莒光號41車次行經苗栗縣造橋鄉南港溪橋，因路線養護未立即填補道碴，導致橫壓減弱、軌道挫曲，10節車廂列車的機車及8節車廂出軌，其中第3至第7車廂傾覆橋上，造成43人受傷，事故後報廢5輛光號車廂。

2002年7月20日：自強號撞上拖板車，司機死亡

上午9時5分許，1009次南下自強號行經鶯歌鎮東鶯里平交道時，撞上一部滿載Ｈ型鋼樑拖板車，鋼樑掃斷兩根高壓電桿，波及鐵軌旁民宅、汽車，造成拖板車司機死亡、列車乘客共16人輕重傷。

2003年10月14日：電聯車撞上畢旅遊覽車釀4學生死

自基隆南下新竹的2507次通勤電聯車，當天於鶯歌鎮東鶯里平交道，撞擊因拖板車擋道而停留在平交道上的新北市立育林國民中學畢業旅行遊覽車，造成遊覽車上4名學生死亡，37人輕重傷。

2005年6月21日：鐵軌遭人為破壞，自強號出軌

自高雄開往台東的末班2057次自強號，在行經內獅車站時，疑似鐵軌的魚尾鈑遭人為破壞，導致整列車共6節車廂出軌傾斜，車上共15名旅客受傷、近百位乘客受困。事後被證實是台鐵南迴線連續破壞事件相關事故之一。

2006年3月10日：自強號無預警衝撞鐵道工人釀5死，鐵路局長下台

由樹林站開往花蓮站的1073次自強號，因北迴線部分路段進行道碴養護故改行駛西正線，在無預警的狀況下，於凌晨1時10分行經崇德站南端時，以時速100公里撞擊5名進行軌道電路維修的道班工與電務工，5人當場殉職，其中1人甚至遭拖行600公尺。

經追查，事故主因為相關人員未能確切遵循規章，且未做防護措施。此事也讓時任鐵路局長徐達文提前4個月退休，下台負責。

2007年6月15日：試運轉列車撞擊區間車5乘客死亡

北上3902次試運轉列車行經宜蘭龜山至大里間時，因機車長以ATP（列車超速防護系統）故障為由未啟用且冒進號誌，而與南下的2719次區間車發生撞擊，造成車上5名乘客死亡、17人受傷。

2012年1月17日：太魯閣號撞砂石車1死22傷

上午8時42分，由彰化田中開往花蓮的278次太魯閣號，行經桃園埔心車站南側的幸福水泥廠平交道時，撞上闖越平交道的砂石車，造成列車前三節出軌、車頭全毀，鐵軌被扯斷，電車線桿也遭撞斷，縱貫線南北雙向因而全部中斷。此事故造成機列車長蔡崇輝殉職，1人重傷、21人輕傷。

2013年8月31日：自強號撞上土石流

由台東開往新左營的302次自強號，上午7時26分行經南迴線枋野—枋山間的枋山二號隧道東口外時，撞擊因豪雨而引發的土石流，導致第2至第五節車廂出軌，造成乘客17人受傷，其中4人重傷。

2016年7月7日：松山車站區間車爆炸案

當時適逢強颱尼伯特襲台期間，一輛由新竹開往基隆的1258次區間車，於晚間10時許進入松山車站月台前，第6車內的一個行李箱發生爆炸，造成25名旅客受傷。

2018年10月21日：普悠瑪翻覆釀18死

由樹林開往台東的6432次普悠瑪，於下午約4時50分時行經宜蘭新馬站前彎道時，以時速141公里出軌，8節車廂全數出軌，其中第3、5、7、8節車廂翻覆，造成18名乘客死亡、13人重傷、285人輕傷。

▼2018年10月21日普悠瑪翻車。（資料照／記者游芳男翻攝）

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