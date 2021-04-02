藍營酸蔡英文昨稱「台鐵行車安全」　網反嗆：拿人民苦難發國難財

▲太魯閣號出軌，國民立院黨團發文酸蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團，點圖可放大）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408車次1日上午9時28行經花蓮秀林鄉和仁段時發生出軌，第4至第5車廂變形，造成列車卡在大清水隧道，目前已知36人無生命跡象，多人受傷。對此，臉書「國民黨立法院黨團」發文，引述總統蔡英文昨天才稱「台鐵不僅提高運輸能量、行車安全，也提升搭乘的體驗」。

蔡英文此話由來，是昨天下午她出席台鐵「EMU900型電聯車」啟航儀式時的致詞。她當時表示，該新型電聯車是台鐵10年購車計畫開始展現成果的第一步，接下來合計520輛、52列EMU900型電聯車將會陸續加入營運；另外，台鐵採購的EMU3000型城際列車合計600輛、50列也將要交車了。

接著蔡英文說，不論是短程的都會通勤，或者是長程的跨縣市交通，台鐵都會有新一代的列車，能夠提高運輸能量、行車安全，也提升搭乘的體驗。

對此，有網友表示，「衰人做主，什麼衰事不斷的出現」、「台灣大小事不斷，執政黨袮們真該死」、「德不配位·天災人禍」。但也有人批評，「理應是先搶救吧」、「消費亡者嗎？」、「你們是一群禽獸，現在是在發國難財」、「小編還好嗎？這個時候應該不太適合po這種文吧」。

▼有網友反嗆國民黨。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）