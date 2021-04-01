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林智堅贈竹市孩子兒童節禮物　河馬樂樂口罩收納袋亮相

▲市長林智堅贈全市近五萬孩子兒童節禮物 「河馬樂樂口罩收納袋」超萌亮相。（圖／新竹市政府提供）

▲市長林智堅贈全市近五萬孩子兒童節禮物 「河馬樂樂口罩收納袋」超萌亮相。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

兒童節即將到來，新竹市政府準備了兩份禮物給孩子們，包含準備4萬7700份以河馬樂樂為LOGO設計的「口罩收納袋」，送給所有公私立國小及幼兒園的孩子，讓孩子養成隨身攜帶及佩戴口罩的好習慣。另4月2至5日更推出2021新竹市兒童藝術節「風的運動場」，州廳白天則有樂高展、晚上演出「魔燈大州廳」古蹟光雕秀，讓民眾一次玩遍整座新竹市。市長林智堅表示，今年兒童節兩份禮物，盼讓竹市孩童安全歡慶兒童節。

市長林智堅表示，近期為了防範新冠肺炎疫情，勤洗手之外，戴上口罩保護自己也保護他人，但吃飯、喝水時口罩必須脫下，然而，口罩塞包包、放桌上、塞口袋反而容易沾附更多的細菌，可以使用口罩收納袋來放置口罩，再度使用口罩時更安心。

每年兒童節是新竹市孩子們最期待的日子，市府準備的兒童節禮物更是大人小孩討論的熱門話題。市長林智堅鼓勵大家持續為防疫工作努力，所以今年的兒童節，市府為孩童們準備了一份特別的禮物「口罩收納袋」，以新竹市立動物園區中最具代表性人氣動物明星「河馬樂樂」為設計，透過樂樂親民可愛的形象，拉近與大小朋友之間距離。

疫情衝擊生活，很多人宅生活一定悶了很久，隨著疫情趨緩，2021新竹市兒童藝術節「風的運動場」強勢回歸，白天在新竹左岸不僅有六大遊具，還有Pushbike模擬賽道、MINI BASEBALL迷你棒球、互動音樂劇。市府州廳也從早到晚推出滿滿的活動，上午舉辦「小小市長就是你～打造你的樂高城市」策展體驗，夜晚的「魔燈大州廳」環景光雕秀、還有街頭藝人及新竹味市集，保證精彩絕倫，讓孩子從早玩到晚。

教育代理處長沈靜濤表示，兒童節禮物是孩子家長們熱切詢問的焦點，若能藉此宣導正確的防疫觀念，提醒幼童們在防疫期間要勤洗手、隨身攜帶及佩戴口罩，保持運動的好習慣，就是美觀又實用的兒童節禮物。

在四天連續假期裡，邀請大小朋友，白天到新竹左岸兒藝節玩瘋放電、晚上回到市區聽古蹟用光雕說故事，讓新竹市成為今年兒童節最好的旅遊選擇。也再次呼籲，參與活動期間落實隨身攜帶及佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離等防疫措施，陪伴孩子們一起度過健康安全又特別的兒童節。

▲市長給孩子的溫馨卡片，提醒孩子勤洗手、戴口罩、保持運動好習慣。（圖／新竹市政府提供）

市長給孩子的溫馨卡片，提醒孩子勤洗手、戴口罩、保持運動好習慣。（圖／新竹市政府提供）

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