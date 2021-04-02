嘴型露餡了！滴妹霸氣公開「神秘男友」　粉絲嗨喊：好帥

▲滴妹去年5月20日的PO文被猜測是「男友視角」。（圖／翻攝自翻攝自instagram／@crown_du）

記者崔子柔／綜合報導

YouTuber阿滴和滴妹上月29日發布「兄妹吐槽大會」影片，網友依據滴妹的嘴型，猜測滴妹的男友就是Youtuber「I.C Charlie」查理，但也有人說可能只是個愚人節的玩笑。

影片約5:45處起，阿滴向滴妹詢問，「妳會在IG貼文留下一些神秘的表情符號，那些豬和恐龍是怎麼回事」、「是什麼意思？我想不出來」，滴妹沒想到會說到這件事，驚訝地把嘴張大，再低頭害羞掩面，拍了阿滴的大腿。

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滴妹回應，「用表情符號是很正常的事，你不覺得它們很可愛嗎？」關於那些豬和恐龍，「一隻可以是我，另一隻可能是別人」，「好啦，就是我和XXX！沒想到我會講吧」，讓阿滴嚇得大喊「Wow！What？！」

▲滴妹親查理側臉的照片在2019年就被網友討論。（圖／翻攝自Dcard）



雖然名字在影片中被消音，也沒有打上字幕，但不少網友依據嘴型判斷就是查理，紛紛留言說「滴妹好帥+10000」、「所以⋯滴妹是在暗示有男友的意思嗎」、「emoji的部分早就猜到應該是隔空示愛」、「沒想到滴妹直接公開」。其實2019年就有一張滴妹親吻查理側臉的照片被討論，而且查理也常貼出和阿滴、滴妹的合照，可見私下交情不錯。

▼查理和阿滴、滴妹的合照。（圖／翻攝自instagram）

