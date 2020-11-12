暗黑滴妹！吳夢夢曬「女家教」新造型　鄉民嗨翻：英語模式啟動

▲鄉民覺得吳夢夢的新造型和滴妹很相像。（合成圖／左翻攝自PTT，右翻攝自滴妹IG）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣知名網紅吳夢夢除了是AV演員，還有著資深PTT鄉民的身分，時常親自發文、回文。吳夢夢9日時，曾發文請鄉民幫忙想國產AV劇情，為了感謝大家的熱烈回應，她隨後再度發文，並PO出日前拍片的新造型；只是照片曝光後，鄉民竟歪樓嗨喊，「妳在COS滴妹逆」、「怎麼變滴妹」。

吳夢夢在9日在PTT的SEX板上，發文邀請鄉民一起想「國產AV劇情」，並表明若主題已經拍攝過，或是她不感興趣，就會直接跳過；吳夢夢列出禁止類型、不想拍的題材後，鄉民紛紛留言出點子，留言串一下就被擠爆。

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吳夢夢一見大家的熱烈回應，便再度發文「跪謝大家的熱情」，很謝謝鄉民這麼努力的幫忙她。她在文末也補上西斯（Sex）點，表明上一部拍完的劇情是「女教師家訪」，預計明年1、2月上架。

▲吳夢夢扮成女家教。（圖／翻攝自PTT）

吳夢夢大方曬出照片，從畫面可見，中分的棕色長髮看起來相當專業，而傲人雙峰雖藏在白色襯衫底下，但仍足以吸引目光，米色短裙及黑色絲襪搭配起來更是性感極了，只不過，「臉上的黑框眼鏡」卻讓鄉民紛紛歪樓。

鄉民看到照片後回應，「身材變好的滴妹」、「真的像滴妹」、「下一部會COS滴妹嗎」、「粗框+英語交談模式啟動」、「滴妹害我在辦公室笑出來」、「真的很像D妹」、「有滴妹的fu」、「原來滴妹不戴眼鏡是你這樣」、「暗黑滴妹讚啦」。此外，也有鄉民驚呼，「老婆好性感啊」、「道謝不是要露出...」、「瘦好多」。