農委會閉門會議赫見林飛帆　黃子哲：是黨政不分還是黨證加分？

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

桃園大潭藻礁公投議題引起社會高度關注，農委會主委陳吉仲邀環團到農委會開閉門會議，民進黨副秘書長林飛帆也一同與會。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書表示，林飛帆現職是民進黨副秘書長，明明是個黨工，卻大搖大擺的亂入官署，這是「黨政不分」，還是「黨證加分」？

黃子哲表示，民進黨政府要破壞大潭藻礁蓋三接，環團的公投案頗讓民進黨焦躁煩心；其實該議題的業管機關是經濟部與海委會，與農委會根本無關；陳吉仲的介入，是要套套其過去與這些環團的舊交情，甚至是摸頭，以化解阻力，但此舉完全是撈過界，不倫不類。

黃子哲抨擊，林飛帆既非官員，過去也與這些環團並無特別交集，在這場會議的價值，其實只有「收編樣板」的角色而已；可能是代表民進黨高層向環團轉達或示意，若願意投靠，就可以比照他一樣「飛帆騰達」，月領9萬高薪；若真是如此，那就是極度羞辱這些長期為環保奉獻的公民團體。

黃子哲說，權勢恐怕讓林飛帆沖昏了頭，燒壞了腦，才讓他對民主政治的理解如此淺薄，若如同潘忠政所說，林飛帆是陳吉仲所邀，是要幫忙轉達環團意見給民進黨，那就直接約在民進黨中央黨部與環團溝通即可，何必到農委會?還是林飛帆認為「公家就是我家」？又或是民進黨從回「以黨領政」的老路，黨證最加分，黨政就不分，直接把「行政中立法」當塑膠？

此外，黃子哲也表示，過去總統府外流的密件也顯示，林飛帆曾樂於配合當蔡英文的打手；而面對民進黨執政後背棄過去的理想與價值，林飛帆竟也甘願同流合汙，成為共犯結構，究竟是什麼樣的利益與權力薰心，讓一位覺青竟如此快速的墮落與沉淪？