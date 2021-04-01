世新大學力壓群雄！43學制評鑑全數通過　獲6年效期

▲世新大學參與系所品質保證認可評鑑。（圖／記者陳俊宏攝）

生活中心／綜合報導

世新大學109年委託高教評鑑中心辦理系所品質保證認可，3月30日結果出爐，世新大學24個受評系所共43學制全數通過，認可效期至2026年，顯見世新大學各系所學位學程教學品質卓越，深獲外界一致肯定。

對於世新大學力壓群雄，展現優異辦學品質，世新大學校長吳永乾表示，學校在「系所發展、經營及改善」、「教師與教學」及「學生與學習」等方面皆表現亮眼，獲得高教評鑑中心最高品質保證認可，讓世新大學在優久聯盟中脫穎而出，未來也將力求精進，期許辦學品質更臻完善。

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高教評鑑中心以受評系所之授予學位作為認可單位，分為「通過－效期6年」、「通過－效期3年」、「重新審查」3種認可結果。在優久大學聯盟採委辦品保之學校當中，僅有兩校受評系所全數通過、且100%獲認可效期6年，世新大學即為其一，顯見世新大學各系所皆能發展特色，在教學品質及學生學習方面成效亮眼、表現傑出。

世新大學各項辦學評鑑結果優異，不僅連續二周期校務評鑑全數通過，在系所評鑑上亦屢獲佳績，104年通過教育部認可列為試辦大學自辦外部評鑑學校之一，且自辦系所評鑑全數通過；評鑑委員特別肯定世新大學校務發展方向明確，更讚許「數位傳播貫穿各學門」辦學特色深具口碑；在支持教師教學與研究發展之機制完善，且透過產學跨域合作，持續縮短學用落差，畢業生表現亦深受業界肯定，世新優異辦學品質，有目共睹。