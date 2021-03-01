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台師大球員爆罵世新阿巴西「黑鬼」　校方決定暫時接受道歉了

▲阿巴西。（圖／大專體總提供）

▲阿巴西。（圖／大專體總提供）

記者許展溢／台北報導

109學年度UBA複賽2月27日第2天賽事，台師大以65比62擊退世新，比賽最後1.1秒雙方發生激烈衝突，世新的「新台灣人」阿巴西向裁判抗議台師大的林仕軒「他罵我黑鬼誒！」，賽後兩隊握手時還延續爭吵。世新大學今（1 日）發出聲明表示，學校及當事球員，決定暫時接受當事球員的道歉。

世新表示，2月27日 世新大學和台師大在UBA的男籃複賽中，發生台師大球員對世新大學外籍球員的言詞攻擊事件，賽後，台師大當事選手曾到世新大學的球員休息室致歉。世新大學籃球隊指出，任何運動賽場上，都有可能因賽況而不慎引發情緒性的衝突，所幸這次事件並沒有影響比賽的進行，目前，UBA已經進入八強複賽，為了提昇台灣大學籃球在社會上的關注度，世新大學及當事球員，決定暫時接受當事球員的道歉。

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世新大學強調，面向全球，在各個領域，擇優錄取學生來世新就讀，是這幾年的招生目標，校園因為各種不同膚色、語種及文化，得以營造高度國際化的學習環境，學生和研究水平也可漸次提升，這是既符合國際慣例，也有利台灣高教發展的方針與典範。

世新大學最後指出，然而面對來自不同地區國家的學生，各高校、乃至整體社會也應該同步提高對多元文化的重視，學習欣賞與尊重，以拓展視野視界，更應避免誤觸跨文化、跨國界的雷區。

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