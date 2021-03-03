體驗數位浪潮下隔絕生活　世新公廣打造「窺探」巴士快閃巡迴七所大學

▲世新大學公廣系將巴士包裝成海底世界，車廂內的活動模擬為數位浪潮中，純數位的生活。（圖／世新公廣畢展《窺心室》團隊提供）

記者賴威志／綜合報導

世新公廣畢展《窺心室》團隊3/3在雙北舉辦了一場七大校園巡迴快閃活動――《窺Z秀》，將巴士以海底蔚藍包裝，譬喻數位浪潮底下，人們彼此隔絕、零真實互動的生活。本巴士將一路從世新大學出發，行經政治大學、師範大學、實踐大學、輔仁大學、致理科技大學、東吳大學，隨機邀請民眾上車體驗。

世新公廣同學發揮四年所學分析社會現狀，發現有越來越多人每日花上超過半數時間陪伴手機，更用手機追蹤無數的帳號、與他人的人生做比較、分享自己的生活點滴，這些行動的背後卻也是手機螢幕後的那雙眼睛，正在窺探彼此。

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以「窺探」作為畢業展覽主題，更將宣傳活動比做數位浪潮中的海底世界，暗指現代人如同潛行在海裡生活，生活充滿娛樂，卻也在窺探中被搜集個資、失去資訊判斷力。《窺Z秀》活動將數位浪潮比喻為大海，將巴士包裝成海底世界，車廂內的活動模擬為數位浪潮中，純數位的生活；而坐在車內的參與民無法與旁人交談，只能透過數位的方式來互動、一起解題猜謎。活動中利用巴士駛入雙北各大校園，讓更多民眾參與、反思生活在數位時代之下，該如何使用數位工具張羅生活大小事，同時拿捏與人之間真實的互動，與數位共存。

畢業展覽團隊指出『窺探』是人最原始的本能，表現在心理與行為上，包含跟蹤、八卦等行動，數位時代下的現實戲劇無分隔的真人秀的與 Youtube更成為促進劑。人們透過屏幕建構一個暗處去窺探他人、窺探明星生活，追劇的同時也在演員身上尋找自我，從窺探看見自己本身，不論觀看哪些內容，皆是為了滿足自己無法做到、欠缺的體驗、心理等。