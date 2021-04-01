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電路板基金會第三屆董監事上任　燿華電子陳正雄連任董事長

▲電路板基金會第三屆董監事上任。（圖／電路板基金會提供）

▲陳正雄連任董事長(右一)、交接見證人電路板協會理事長李長明(中)與基金會常務監察人游新基。（圖／電路板基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔的電路板環境公益基金會 (簡稱 TPCF) ，召開第三屆董監事會議，由陳正雄連任董事長，持續帶領基金會成為綠色代言人，新任團隊共24名，分別為董事19名、監察人5名，新增林家祿、林序庭2席董事，將持續投入並推廣環境永續的任務與使命。

▲電路板基金會第三屆董監事上任。（圖／電路板基金會提供）

▲電路板基金會第三屆董監事上任。（圖／電路板基金會提供）

電路板環境公益基金會1日表示，該會創立以來，董監事會成員皆由電路板相關產業賢達熱心人士所組成，以「企業出發」為基點，積極連結、推廣產業永續發展及推展企業社會責的價值，辦理「ECO達人校園分享會」，將環保永續在全臺國中小學校紮根。

在第二屆 董監事會的擘劃下，環境教育延伸至高中職與大專院校：催生「科技 in Life」課程，媒合業界講師至高中職教學現場，引導學生思考環境如何在科技產業中實現；舉辦「環境永續綠未來」競賽活動及循環經濟講座，鼓勵大學生將綠色設計融入創作作品接軌國際，完善綠色人才培育鏈。

▲電路板基金會第三屆董監事上任。（圖／電路板基金會提供）

第三屆董監事會成員如下：董事長：陳正雄(燿華電子)。副董事長：吳永輝(嘉聯益科技)、梁茂生(志聖工業) 、陳俊英(華立企業)。常務董事：呂信達(登泰電路機械) 、林武宗(良達科技)、天滿正一郎(新武公司)、俞金爐(欣強科技)、廖豐瑩(台灣港建)。董事：賴有忠(洋基工程)、林訓毅(台強電機)、林文彬(聯策科技) 、張謙為(景碩科技)、稻見和明(達航科技)、高銘宗(藍德工業)、余添和(群翊工業)、黃加幸(優至優公司)、林家祿(平金興業)、林序庭(尖點科技)。

常務監察人：游新基(宇泰和公司)。監察人：廖光明(TPCF電路板環境公益基金會/第二屆董事) 、張宇剛(超特國際)、姚志金(欣竑科技)、楊賢增(連達國際)。

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