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終結標價亂象！日本即起一律標「含稅價」　UNIQLO直接降價9%吸客

▲▼日本超市、日本賣場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府實施新規，所有超市、賣場等業者必須標示含稅價格。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日本商品標價過去大多僅標示未稅價，結帳時再加收消費稅，這種造成消費者困擾的標價方式如今走入歷史，今天起強制一律標示包含消費稅的總價，讓消費者一目了然要付多少錢。

日本過去早在2004年，就已要求業者標示商品或服務的含稅總價，現行標示未稅價的方式，是2014年消費稅從5%調漲成8%時，政府以特例措施允許，不過期限到今年3月底。

日本放送協會（NHK）報導，今天起業者有義務改標含稅價，例如定價1000日圓的商品或服務，必須標示包含消費稅的總價1100日圓。（2019年10月起消費稅調漲為10%，僅外帶食品與飲料等適用較低稅率8%）。

業者也可以同時標示未稅價與含稅價，但不得將含稅價標得特別小。

▲▼日本大創,百元商店,百元店,DAISO。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大創（DAISO）生活百貨賣場。（圖／達志影像／美聯社）

這項措施對消費者而言，可以一目了然要支付的總金額；但有業者認為，這將會讓消費者有「漲價」印象，擔心影響銷售。

東京足立區的一間超市為讓消費者不會產生漲價的感受，今天起採取同時標示未稅價與含稅價的作法，並從3月中旬起就逐一改標。

一名50多歲的女性消費者說，雖然有漲價的感覺，但是標示含稅價，可以比較清楚得知總共要付多少錢。

根據日本連鎖商店協會調查，2004年4月要求業者標示含稅價時，全國的超市營業額比前一年同期減少4.4%。推測有部分原因是消費者覺得漲價而減少購物。

不過也有業者選擇降價因應，如平價服飾品牌UNIQLO與GU配合政策，從3月12日起就改標含稅價，但含稅價與原本未稅價相同，等於實質降價約9%。

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日本消費稅含稅價未稅價日本賣場日本業者日韓要聞

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