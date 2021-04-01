LIVE／「竹科員工染疫」廠區緊急消毒　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日下午3點將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情及防疫作為。昨日公布的確診個案1026是新竹科學園區設備廠漢民科技員工，該公司啟動緊急應變行動小組並完成廠區消毒；另外，帛琉旅遊泡泡首發團123人上午採檢，全員都是陰性，下午可順利出發。針對上述議題，記者會上將進一步說明。

案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。個案在台期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢，於昨日確診（Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性）。已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。已採檢48人，其中17人PCR採檢陰性，其餘PCR及血清抗體檢驗中。

據了解，該名竹科員工在漢民科技任職，是業務主管，該公司有主動通知客戶，並啟動緊急應變行動小組，完成廠區消毒，匡列的居家隔離這都是內勤員工，不是第一線接觸客戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，今日是台帛旅遊泡泡首發團，旅客100人、帛琉外交使節團23人，全機共123人，全數在機場進行PRC檢測，陳時中一早也親自到機場的前進指揮所坐鎮。經過4個小時的等候，陳時中宣布全部陰性，可順利辦理出關手續。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）