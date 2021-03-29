好市多排隊遭「大媽解壓縮」！親友團搶光豬腳　孩子目擊傻了

▲好市多排隊試吃強碰「大媽解壓縮」，親友四面湧上搶光豬腳。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她日前帶孩子到好市多排隊試吃德國豬腳，原本正常排隊應該會輪到他們，不料前面2位大媽突然「解壓縮」，親友瞬間從四面衝上來接手，把剩下的豬腳全部搶光，讓她與兒子在後面看傻眼，文章分享後引發網友熱議。

原PO說，大家有沒有遇過在排隊試吃時，眼看還有幾個人就輪到自己，賣場人員也喊剩下X份喔，結果東西在眼前被1人全部端走，最後她苦笑「我就其中一名受害者」。

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▲網友表示「現在到costco根本不排試吃，一堆人跟餓鬼一樣，要買就直接買了」。（圖／資料照片）

原來她與兒子在好市多排隊試吃德國豬腳時，剩下10份若正常排隊應該會輪到他們，不料前面2名大媽突然使出「解壓縮」，「親友從四面衝上來接手，一個阿公牽阿嬤、爸爸尬媽媽、兄姐帶弟妹的概念，然後瞬間整盤肉搬光了」。

她感嘆，雖然豬腳好吃，但沒有想到會有人如此飢餓，她與兒子站在後面相當錯愕，也只能趁機教育小孩，「阿桑可能很久沒吃到肉了，但媽媽告訴你，自己排隊的肉才會更好吃喔」、「安慰兒子沒關係，我們買一盒回家，吃得更開心」。

文章分享後，引發許多網友共鳴，有人說「我現在到costco根本不排試吃，一堆人跟餓鬼一樣，要買就直接買了」、「看過太多貪婪的嘴臉了，好像餓了幾輩子一樣」、「解壓縮真的很沒有道德，但就看賣場要不要管了」、「這種直接開罵，試吃員沒有作為，不應該」。