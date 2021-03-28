好市多推車「這14%暗藏玄機」　他逛一圈懂了！網狂虧：貓還比你高

▲網友安慰原PO，「至少不是只有推車子！」（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，很多人只要去光顧，都會「大補貨」，一次購足近期所需要的東西。一名男網友就PO出購物車的照片，雖然上頭有滿滿的商品，但幾乎都是「女友的」，好似反映出他的家庭地位。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文直呼，從推車的產品面積就可以推敲出「一家大小的地位！」從他PO出的照片可以見得，購物車內至少有7樣產品，然而，卻有高達近86%的比例是「女友要買的」。

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仔細看看這個購物車，女友買了韓國烏龜玉米脆片、辣椒、保鮮膜、綠茶、抹茶飲品，還幫愛貓買了貓砂；反觀原PO，則只拿了一罐奶粉，相比兩人所選購的東西，確實令人不禁莞爾。不過原PO也解釋，其實「我只是物欲比較低！」

貼文一出，不少網友都留言回應，「不要難過，至少帳單跟年費都是你的」、「不錯了，至少不是只有推車子」、「有人連女友都在裡面」、「我以為只有卡片是你的」、「別難過，等等上頭這些都是你拿」、「貓的都比你多」、「至少女友是你的」、「你至少還有一罐奶粉，我老公只能幫拿、幫刷卡」、「其實貓的地位最高，不相信你抱貓砂上樓的時侯就會懂我在講啥了」。