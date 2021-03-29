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一年一度「保冷神器」開賣了！好市多才上架秒缺貨　開箱文引暴動

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多上架「保冷神器」讓不少人暴動。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（COSTCO）深受台人喜愛，甚至還有臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》專門分享好物和開箱心得。就有一款商品近兩日引起騷動，可以看到好幾篇貼文都在討論它，PO文者甚至開心直呼終於上架，「終於等到了！」貼文一出，其他人也狂求搶購，夯到有些店已經賣完，熱門程度讓人驚呆。

好市多日前上架「THERMOFLASK 2PC SET不鏽鋼保冷瓶兩件組」，商品牌子上強調「單個容量1.1公升」，價格是665元。沒想到這款保冷瓶馬上出現在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》，不少會員紛紛貼文「好市多高雄大順店有進貨了，等好久啦！」「中壢開始開賣囉！#終於等到了。」「一年一度的水壺開賣了，這次是二用式的，附吸管跟蓋子各一組……」「新莊到貨了喔！一組665，雙瓶蓋（新增吸管）。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲今年的保冷瓶不僅有新色，還附有環保吸管。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，馬上就有人留言，「昨天能買到，還能跟別人湊到喜歡的顏色根本幸運」、「有人明天可以幫忙搶購嗎」、「這個好用，容量大又不會有異味（有的保溫杯會有可怕的味道）。推薦朋友使用，買了5次。小孩一人一個減少買飲料的機會」、「我想買這個很久了」、「賣完了……不知道什麼時候會補」、「天啊，這4色都好美。」

至於這款保冷瓶到底為什麼這麼夯，除了有人大讚它相當耐用、一用就是1、2年起跳，本站2020年還曾報導《夜班男實測「好市多神器」超過24小時冰塊還在！》網友紛紛大推保冷度真的厲害，「我直接把他（它）當冰箱在用」、「我也覺得CP值超高的」、「真的保冰效果好，家裡面已經買四隻（支）了」、「去露營，星期五晚上7點裝滿冰塊，星期日早上收帳還有冰塊（雖然不多），覺得很可以了。」

另外，因為該保冷瓶容量1.1公升，也是許多人喜歡的點，認為放在辦公室或放在家，一天只要喝掉2瓶，喝水量就足夠，不用去記到底喝了多少水；但也有人認為，1.1公升也是它的缺點，帶出門會太笨重。還有人是喜歡該保冷瓶的顏色設計，尤其今年的紫色相當受歡迎，而且今年還附環保吸管，難怪引發一陣暴動。

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