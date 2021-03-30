舞廳夜嗨不睡　96屁股狂搖被喊卡！5人偷賣這個...全體都尿尿

▲桃園地檢署28日深夜指揮桃園市刑大、移民署專勤隊突檢桃園區一家涉毒大型舞廳，帶回近百名外籍移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署28日深夜指揮移民署專勤隊、桃園市刑大等單位突擊位於桃園區大型舞廳，檢警根據線報突檢後查獲現場96名舞客，其中有5名涉嫌販賣移工身上起出MMA（強力搖頭丸）、毒品咖啡包、K他命等毒品，其餘91人則被帶回驗尿，桃檢指出，除將偵辦相關涉案人外，舞廳業者最重可裁罰1百萬元罰鍰，情節嚴重者得勒令歇業。

▲桃園地檢署28日深夜指揮桃園市刑大、保大與移民署專勤隊等單位突檢桃園區某家大型舞廳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市刑大、移民署專勤隊最近接獲情資顯示，位於桃園區桃園火車站附近某大型舞廳涉毒，該舞廳專門以外籍移工為主要客源，有舞客疑似販賣毒品供舞客使用，警方與專勤隊報請桃檢指揮偵辦，28日深夜攻堅進入舞廳，並持搜索票進入舞廳搜查，當場查獲共有96名舞客，其中有5人涉嫌販賣被當場以現行犯移送，其餘包括越南籍75人、泰國籍6人與本國籍15人。

警方現場搜出查扣第二級毒品MMA（俗稱強力搖頭丸）、毒咖啡包、K他命與手指虎等證物，外籍移工與本國籍人士都被帶回警局驗尿，以釐清是否有施用毒品。

▲桃園檢警與移民署專勤隊等單位突檢桃園區某家大型舞廳，將近百位移工帶回市警局大禮堂等候驗尿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指稱，該舞廳為桃園市依毒品危害防制條例第31條之1列管之「特定營業場所」，對外宣稱積極配合執行各項毒品防制措施，孰料仍有涉毒情形，桃園警察局長陳國進甚表重視，親自率隊至現場，強力掃蕩查緝，強調絕不容許不法份子危害桃園治安，桃警團隊將持續強力打擊毒品犯罪，維持轄內治安環境。



桃園地檢署表示，署方將依毒品危害防制條例第31條之1規定，業者須善盡場所管理責任，若發現疑似施用或持有毒品之人，需通報警察機關處理。對違反義務業者與負責人，最重可裁罰1百萬元以下罰鍰，情節嚴重者得令其一定期間停止營業或勒令歇業，本件業者若經調查屬實違反規定，將面臨相關行政裁罰。

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