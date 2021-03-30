腳踏車不算什麼！外送哥挑戰「溜直排輪」送餐　網曝：還溜上橋

▲原PO在路上遇到穿直排輪鞋的外送員。（圖／翻攝自Facebook／UberEats全台討論區）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台崛起，許多年輕人紛紛投入此行業，一般情況外送員都是騎機車，不少人會選擇腳踏車，省油錢之外還可以運動，然而，網路上流傳一張照片，一名男子竟然「溜直排輪」送外送，如此特別的交通工具，引起許多人討論，還有人笑說，「這樣絕對不會被拍照違停」。

網友在臉書「UberEats全台討論區」貼出一張照片，只見照片中的男子帶著鴨舌帽，身上背著UberEat的外送袋，但他不是騎腳踏車，也不是騎機車，而是穿著直排輪鞋，用溜的方式送外送，手上還帶著手套，超特別的外送方式，讓許多網友驚呼。

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▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／UberEats全台討論區）

照片曝光後，引起許多網友討論，「台灣的道路會不會送到的時候已經震爛了」、「有種很帥的感覺」、「直排輪會左右晃耶！ 然後遇到上坡下坡一定很嗨」、「接到麥當勞玉米湯不就翻了嗎」、「光看著我就鐵腿了」、「我也想知道他要怎麼送麥當勞的大杯飲料」。

其中也有網友質疑真實性，認為該名外送員是演的，不是真的上線，就有網友打臉，「他常跑三重新莊一帶好嗎」、「在新莊有看過這個直排哥，猛」、「我看過他上橋過，超強」、「剛剛有遇到！超厲害的」、「剛剛也看到他」。還有人透露，「他本來是騎重機，因為581單越來越少，不符合成本，所以改用直排輪」。