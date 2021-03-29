看白草莓不用去日本　台南三校學童這樣做

▲台南善化晴光草莓園開放給南大附小、七股區樹林與後港國小採紅、白草莓，三校師生不須遠赴日本，就可以看到白草莓。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

罕見的白草莓在台南善化就有！善化晴光草莓園開放給南大附小、七股區樹林與後港國小採紅、白草莓，三校師生不須遠赴日本，就可以看到白草莓。師生隨後前往柳營酪農區取得牛乳，結合善化草莓與柳營鮮乳，學童親手調製出一杯杯「台南味」的草莓牛奶。

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晴光草莓園負責人黃有叁表示，多年來堅持無農藥栽種，除酸中帶甜的紅草莓，也種植稀有的白草莓，仔細品嘗「雪兔」品種的白草莓有水蜜桃的口感，成熟後呈現淡粉紅色。

樹林國小學生江慧茹說，白草莓的種子變成咖啡色且外觀亮亮的就是成熟了，散發著淡淡牛奶香味的白草莓甜度比紅草莓更高。南大附小學生蔡易辰說，無農藥和膨大劑的草莓吃起來特別安心，忍不住一口接一口。

為了喝一杯道地「台南味」的草莓牛乳，樹林及後港國小校長李貞慧、方婉真親自帶領學生前往柳營乳牛的家，認識乳牛養殖，南大附小學生張維靖說，牛媽媽跟人類一樣要懷孕280天，生產後才會開始產乳，每滴鮮乳都非常珍貴。購買鮮乳後，師生以隨行果汁機現調草莓牛奶。後港國小學生陳禹潼逗趣的說，如果拿草莓餵牛媽媽，不知道會不會擠出草莓牛奶呢？逗得眾人哈哈大笑。

南大附小指導老師張景傑表示，在台南大學教育學系USR計畫下，三校教師透過共同備課，擬定K-W-L-T教學策略，於活動前激活學生知識，並設定學習目標，戶外教育後進行回饋與反思，有助培養學生自主學習的能力。

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