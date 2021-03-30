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王品戴勝益曝經營心法　做別人不敢做的事、3等親不入公司

▲王品集團創辦人戴勝益（左）赴國姓國中，與師生互動熱烈。（圖／南投縣縣政府提供）

▲王品集團創辦人戴勝益（左）赴國姓國中，與師生互動熱烈。（圖／南投縣縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國姓國中獲王品集團「益品書屋」贊助圖書，並與南投縣府和國姓鄉公所合辦「益品書展」，即日起到4月14日，開放社區民眾和他校學生免費參觀、喝咖啡、品味閱讀樂趣，王品集團創辦人戴勝益也在開幕日親自到場，勉勵學生勇於自我挑戰、翻轉未來。

這項公益書展主題為「餐飲，翻轉孩子的未來」，18日在國姓國中「幸福書軒」起跑，戴勝益除當場致贈獎學金紅包鼓勵姓中同學，也分享經營王品集團多年的獨家心得。

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▲益品書展於國姓國中熱烈展出中。（圖／南投縣縣政府提供）

▲益品書展於國姓國中熱烈展出中。（圖／南投縣縣政府提供）

戴勝益說自己只賣百元咖啡，堅持不削價，讓客人得到更多加值服務，並強調務必體認「7家以上才是事業（連鎖）」的基礎規模，更要做別人不敢做的事，包括向百位以上名人要求交換名片，更要學習力行名人成名、企業家成功前的作為，嚴守不交際應酬、三等親不入公司的原則。

▲益品書展於國姓國中熱烈展出中。（圖／南投縣縣政府提供）

▲益品書展於國姓國中熱烈展出中。（圖／南投縣縣政府提供）

南投縣政府指出，益品書屋提供精選自世界各國的400本餐飲精裝書，展期為時四周、內容可說相當充實，讓偏鄉孩子也能藉由餐飲知識的吸收，與所學技能結合。

國姓國中也配合書展活動，讓學生展現沖泡咖啡的功夫，以及製作烘焙糕點的才藝，免費供觀展者品嘗，也邀請所有民眾一起享受閱讀的美好。
 

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