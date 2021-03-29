小新迷久等了！蠟筆小新3款限量口罩快收藏　包裝外盒也超可愛

▲BioMask推出蠟筆小新聯名口罩，共有3款限量包裝設計。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

又有卡通口罩準備上架開搶，角色正是深受大小朋友喜愛的蠟筆小新，由BioMask口罩品牌首波推出3款限量設計，分別為蠟筆小新睡衣款、小白狗屋款與鱷魚阿山款，除了重現動畫經典元素之，可愛的外包裝盒還能收藏，做為收納盒用途擺放小物。

因應蠟筆小新30週年，BioMask委託曾獲德國紅點、IF等設計大獎的a better office越好計畫有限公司設計，以擁有高人氣的蠟筆小新為主題，打造出3款限量口罩，第1款由愛賴床的小新作為主設計，口罩以小新睡衣幾何圖形為背景，再印上小新剛睡醒的綜合表情包，幫粉絲重溫美冴抓狂想讓小新趕上校車前的經典畫面。

▲愛賴床的小新口罩。

▲超人氣小白口罩。

第2款由小白作為主角，在口罩上呈現小白奔跑的各種角度，用超萌模樣融化粉絲的心，戴上小白口罩一秒被圈粉，整個口罩外盒也特別打造成小白的藍色小狗屋造型。

▲小新愛不釋手的鱷魚星星餅口罩。

第3款以小新愛不釋手的鱷魚星星餅乾作為設計靈感，口罩外盒百分之百復刻了動畫中餅乾盒的六角造型，粉絲們一看到鱷魚阿山以及小餅乾就知道下午茶時間到了，腦海立刻浮現小新拿著餅乾盒一口接一口的偷吃畫面。「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」每款共15片，3款盒裝皆附贈夾鏈袋，預計於4/6早上10點在PChome 24購物開賣，小新迷可把握時間搶購。

▲明基健康生活X貓小姐Ms.Cat聯名醫療口罩。

明基健康生活找來「貓小姐Ms.Cat」聯手推出超可愛的貓咪醫療口罩，包括蛋蛋貓咪、漂浮貓咪、慵懶貓咪、伸展貓咪等4款圖樣，每一款都能看到各種貓咪的療癒身影，推薦貓奴必收，即日起陸續在超商、藥局、線上購物等通路販售，數量及開賣時間以各店公告為準。

7-11則是開賣2款清新宣言醫用口罩，分別是夢幻的六角寶石成人口罩，一共有3種顏色，還有可愛的注音符號兒童口罩，即日起於各門市正式開賣，數量有限、售完為止。

▲▼7-11開賣六角寶石、注音醫療口罩。

