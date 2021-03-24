粉彩色超美！寶雅「春天花會開」口罩開賣、masklab推小臉人專用尺寸

▲寶雅推出5款春天花色口罩，提供給消費者更多選擇。

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近天氣一片霧茫茫，外出戴上口罩，防疫同時抗空汙，有鑑於消費者對口罩花色越來越要求，寶雅特別引進「春天花會開」口罩，滿足大眾愛美需求，依照穿搭來選擇不同花色搭配，貼心25入包裝，讓你不怕一次囤太多。

▲寶雅 春天花會開口罩，每款限量發售5千盒，一盒25枚，288元。

寶雅「春天花會開」醫用口罩，由國家代表隊文賀實業生技廠製造，一共推出五種不同花色，分別為和風之櫻、綠映點點、春漾英倫、盛夏果實、思考花園，在活動5/13前內購買「春天花會開」系列醫用口罩，完成掃描QRCODE登錄發票更有好禮等你抽。3/25起消費結帳時記得打開寶雅APP至領取30元折價券（限量5千名）。

▲莫允雯一展藝術長才，為公益口罩獻上處女作。

masklab與莫允雯聯手合作推出「從心出發」公益口罩，三款圖案分別為帶有獨角獸童趣色彩的「照亮自我」、象徵乘風破浪的「希望之浪」，以及代表「愛的力量」的彩虹口罩。品牌將捐出三款口罩銷售淨利的百分之十予莫允雯指定之慈善團體，發揮愛的力量回饋社會。

▲masklab 從新出發口罩，每盒10入，349元。

此外，為符合不同臉型民眾的需求，masklab 也於即日起陸續推出小臉專屬的中尺寸平面口罩以及兒童專屬的小尺寸平面口罩，分別為業界獨有的15.5公分寬度和13公分寬度，讓小臉人和兒童有機會選擇服貼臉部的口罩，再也不怕縫隙導致細菌侵入。