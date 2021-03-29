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圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院台北會館維修管理現況 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

已婚的民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，王在受訪時聲稱立法院會館「冷氣太吵」，才會找上顏分租。為了了解實際情況，國民黨立委葉毓蘭29日上午率司法法制委員會考察住宿會館，館內設備也首次對外曝光。

第7屆立委減半前，立法院共有225名立委，當時設有台北會館、大安一館及大安二館3間立委住宿宿舍。不過，在立委減半，加上高鐵通車後，住房率開始直線下滑，2012年，立法院決議將大安二館繳回給國產局（現國產署）。

台北會館位於北市博愛路、植物園旁，目前有42間房間供立委住宿，大安會館位於大安路二段，該館則有72間房。根據2019年更新的《立法院住宿會館管理要點》，提供雙北以外的立委登記2間套房。

根據葉毓蘭等人考察發現，整體而言，裝潢雖然老舊，但環境相當整潔，每間房間附有雙人床、 茶几、梳妝台、小冰箱、櫥櫃、書桌，盥洗室雖然不大，但配有浴缸和免治馬桶，公共場域還有健身房可以使用。

葉毓蘭受訪時也表示，其實並沒有冷氣太吵的問題，壁癌、霉味也都沒有。她強調，本次考察並非針對王定宇，只是立法院住宿會館若讓這麼多委員嫌棄成這樣，無法支持委員問政，人民怎麼會對我們有信心？

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

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台北會館王定宇葉毓蘭

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