葉毓蘭考察立委會館　黃國昌怒批：不排審法案搞政治攻防

▲立法院台北會館。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

立法院提供2間會館供中南部立委，但民進黨立委王定宇登記2間，卻還是和民進黨發言人顏若芳租房。國民黨立委、立法院司法及法治委員會召委葉毓蘭29日安排考察會館，引發前立委黃國昌批評「司法法制委員會這麼閒？」

▲葉毓蘭、吳斯懷考察立法院台北會館維修管理現況。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院司法及法制委員會29日安排的議程，是到立法院台北大安會館考察維修管理現況，但王定宇日前與顏若芳爆出租房風波，引發外界解讀針對王定宇。葉毓蘭則解釋，並非針對王定宇，「一室之不治，何以天下國家為」，立法院支援立委問政，但會館被立委嫌，立法院有編預算整修會館，維持堪用度，這筆錢也是人民納稅錢，立委本來就應該監督，為此安排考察行程。

▲會館內部。（圖／記者屠惠剛攝）



儘管如此，黃國昌29日中午仍在臉書表示，司法法制委員會該監督的工作、該審議的法案、該推動的改革，還有很多，持平而論，排這種考察，真的是在浪費納稅人的錢，吹哨者保護法、棄保潛逃罪、妨害司法公正罪、公益信託法制，一堆重要的改革法案，趕快排審、趕快完成委員會審查好不好！捨專業監督而不為，搞這種花邊式的政治攻防，真的太廉價了，可以認真一點嗎？

▲ 吳斯懷、葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）