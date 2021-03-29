　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉毓蘭考察立委會館　黃國昌怒批：不排審法案搞政治攻防

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院台北會館。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院提供2間會館供中南部立委，但民進黨立委王定宇登記2間，卻還是和民進黨發言人顏若芳租房。國民黨立委、立法院司法及法治委員會召委葉毓蘭29日安排考察會館，引發前立委黃國昌批評「司法法制委員會這麼閒？」

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉毓蘭、吳斯懷考察立法院台北會館維修管理現況。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院司法及法制委員會29日安排的議程，是到立法院台北大安會館考察維修管理現況，但王定宇日前與顏若芳爆出租房風波，引發外界解讀針對王定宇。葉毓蘭則解釋，並非針對王定宇，「一室之不治，何以天下國家為」，立法院支援立委問政，但會館被立委嫌，立法院有編預算整修會館，維持堪用度，這筆錢也是人民納稅錢，立委本來就應該監督，為此安排考察行程。

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲會館內部。（圖／記者屠惠剛攝）

儘管如此，黃國昌29日中午仍在臉書表示，司法法制委員會該監督的工作、該審議的法案、該推動的改革，還有很多，持平而論，排這種考察，真的是在浪費納稅人的錢，吹哨者保護法、棄保潛逃罪、妨害司法公正罪、公益信託法制，一堆重要的改革法案，趕快排審、趕快完成委員會審查好不好！捨專業監督而不為，搞這種花邊式的政治攻防，真的太廉價了，可以認真一點嗎？

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 吳斯懷、葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
快訊／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線
本土劇女神32歲子宮萎縮老化　醫警告不孕崩潰：怎麼可能
王家梁奪《全明星》MVP網罵翻！　朱木炎「頒獎前突換人」內幕
《飢餓》8女主持候選人開錄　她坦言：我真的不適合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新竹激戰！成全台2022縣市長前哨戰

陳家欽愛將酒駕升官惹議　王鴻薇點名民進黨還有這2人

雙北論壇登場！柯文哲、侯友宜討論重點曝光　盼「共創共榮」

葉毓蘭考察立委會館　黃國昌怒批：不排審法案搞政治攻防

F-5彈射椅挨批「9個月只換一架」　空軍：已要求廠商提前1年交貨

蔡英文致祭先祖及革命烈士　率賴清德、五院院長赴忠烈祠

韓國瑜捨棄2020「韓江配」原因曝光　擔心江啟臣兩頭空

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

時隔20年... 2021國慶煙火「確定高雄舉辦」！陳其邁發話了

5次惡意逃票！她「變裝出入站」攻擊站務員上網討拍　北捷重罰1.5萬元

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

新竹激戰！成全台2022縣市長前哨戰

陳家欽愛將酒駕升官惹議　王鴻薇點名民進黨還有這2人

雙北論壇登場！柯文哲、侯友宜討論重點曝光　盼「共創共榮」

葉毓蘭考察立委會館　黃國昌怒批：不排審法案搞政治攻防

F-5彈射椅挨批「9個月只換一架」　空軍：已要求廠商提前1年交貨

蔡英文致祭先祖及革命烈士　率賴清德、五院院長赴忠烈祠

韓國瑜捨棄2020「韓江配」原因曝光　擔心江啟臣兩頭空

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

時隔20年... 2021國慶煙火「確定高雄舉辦」！陳其邁發話了

5次惡意逃票！她「變裝出入站」攻擊站務員上網討拍　北捷重罰1.5萬元

新竹激戰！成全台2022縣市長前哨戰

候餐驚見料理鼠王帶伴趴走！他懷疑人生：是眼花嗎　闆娘說話了

不喜歡紐澳良！球哥本季結束恐走人　夢想為尼克、公牛打球

只有3天！超夯「正面奶酥」快閃登場　搶吃現烤奶酥、黑可可厚片

即／長賜號80%脫淺「引擎重啟了」！　路透：已回歸正常航線

AZ疫苗已有9412人接種！　增「3例不良事件」目前累計31件

本土劇女神32歲子宮萎縮老化！醫宣告「恐不孕」崩潰：怎麼可能

沈恩宇爆霸凌態度變了　「排擠同學動念輕生」道歉：留下很深傷害

快訊／境外移入+1！30多歲男性菲返台　嗅味覺異常採檢確診

發明電燈關鍵人物是特斯拉！他惑「教科書只寫愛迪生」　網點破關鍵

政治熱門新聞

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

斷交後美大使首訪台　學者：不怕正式接觸

快訊／空軍2年掉5戰機調查進度首公開　機械因素釀3人殉職

長榮貨輪救援怪手爆紅...　蘇貞昌：「台灣責任最重」的是這台

臉書提醒新增照竟是「小龍女」！　高嘉瑜：認不出還是開玩笑...

獨／林俊憲「低胸正妹」助理是全球城市小姐　泳裝辣照曝光

網戰「數學系畢業」可以做什麼？　陳以信：我當立法委員...

蔡煌瑯翻出江啟臣論文　「主張與民進黨一樣」

2021國慶煙火「確定高雄舉辦」！

江啟臣新書披露「韓江配」　韓國瑜當面問我：排不排斥當副手？

韓國瑜捨棄2020「韓江配」原因曝光　擔心江啟臣兩頭空

她5度逃票還攻擊站務員　遭罰1.5萬

台中勤美洲際酒店上樑祈福

林俊憲吃滷味…同框低胸正妹　網友歪樓了

更多熱門

相關新聞

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

已婚的民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，王在受訪時聲稱立法院會館「冷氣太吵」，才會找上顏分租。為了了解實際情況，國民黨立委葉毓蘭29日上午率司法法制委員會考察住宿會館，館內設備也首次對外曝光。整體而言，裝潢雖然老舊，但環境相當整潔。

王定宇嫌立法院會館簡陋　葉毓蘭安排考察

王定宇嫌立法院會館簡陋　葉毓蘭安排考察

三立、中天案反映政府急需AI智慧

三立、中天案反映政府急需AI智慧

何欣純遭扯王定宇同居風暴聲量增　鄉親勸進戰2022年台中市長

何欣純遭扯王定宇同居風暴聲量增　鄉親勸進戰2022年台中市長

巴拉圭動亂升溫　吳釗燮：後面有中國影子

巴拉圭動亂升溫　吳釗燮：後面有中國影子

關鍵字：

葉毓蘭黃國昌王定宇顏若芳立委會館

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

長賜號現場「脫困畫面」曝光

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面