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北市柔道名校「全國冠軍」戳眼、猛摔！害學妹腦震盪　教練竟包庇

國二生妮妮控訴，進入北市以柔道聞名的高中校隊後成為霸凌受害者，隊上學姊甚至在比賽的時候以手指狠戳她的眼睛，讓她差點瞎掉。（圖／本刊繪圖組）

▲國二生妮妮控訴，進入北市以柔道聞名的高中校隊後成為霸凌受害者，隊上學姊甚至在比賽的時候以手指狠戳她的眼睛，讓她差點瞎掉。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市一所綜合高中在全國運動比賽中屢獲佳績，不過，該高中柔道校隊如今被控長期存在霸凌文化。有隊員出面泣訴，16歲的A女是常勝冠軍，練習時卻老把特定隊員當成「肉墊」，刻意重摔、壓身，有人因此造成輕微腦震盪；日前在1場比賽中，A女還直戳1名隊員的右眼，導致對方角膜受傷、視力受損，還嚇得不敢上學，家長出面反映後，校隊柔道教練竟以三七步的姿勢說「不可能」，讓家長怒批實在有夠誇張！

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鬧出「冠軍霸凌風波」的綜合高中位在台北市鬧區，也有國中部，近年來，該校培養出不少知名運動員，其中的柔道校隊更在全國比賽中屢獲冠軍。由於該校標榜在健全人格的基礎上，促進學生全面發展的「全人教育」，強調學生的人際互動關係，如今爆出16歲的柔道校隊常勝主將Ａ女「靠勢」欺負女隊友，實在相當諷刺。

妮妮的父親表示，發現女兒眼睛受到重創是因為遭霸凌時，向校隊教練反應竟無效，讓他相當憤怒。（圖／王永泰攝）

▲妮妮的父親表示，發現女兒眼睛受到重創是因為遭霸凌時，向校隊教練反應竟無效，讓他相當憤怒。（圖／CTWANT提供）

同樣也是16歲的妮妮（化名），是Ａ女的學妹，兩人是柔道同量級的校隊選手。自小對柔道十分醉心的妮妮，長大後努力擠進該校柔道校隊，原以為是實現夢想的開端，沒想到竟卻陷入輪迴的噩夢。

「平常我們在練習時，不太會摔太大力，但每次和學姐（Ａ女）一起練習，她就會使盡全力把我摔出去，我感覺快要內傷，甚至曾因劇烈撞擊造成輕微腦震盪；我告訴學姐不要這麼做，她卻說是我小題大作，還找來其他同學嘲笑我。」一想起訓練時的委屈，妮妮不禁流下淚水，日前的1場比賽過後，更讓妮妮決定「罷課」。

三月中旬，妮妮跟著柔道隊到高雄參加推手比賽，恰巧對上A女，豈料A女竟在比賽期間，用手指戳了妮妮右眼，讓她右眼劇烈疼痛、視力模糊，「我已經一周沒有到學校上課了，因為我真的不敢回去。」妮妮雙手不斷顫抖地說，深怕自己又會被霸凌的滿身傷，且向教練反應，情況也絲毫未好轉，學長、姐反而會因為妮妮「打小報告」而加倍欺侮。

面對被指控漠視柔道校隊霸凌事件，本刊記者致電該所高中詢問，但至截稿前仍未獲得回應；台北市教育局副局長陳素慧則表示，近日確實接獲該校通報發生校園霸凌事件，目前正依照校園霸凌處理流程進行調查。

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