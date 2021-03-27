嘴塞馬桶刷、逼吞洗衣精！小6女童慘遭恐怖霸凌　加害人僅停學5天

▲南韓小學6年級女童慘遭恐怖霸凌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張寧倢／編譯

南韓一位家長日前在總統府青瓦台網站上的國民請願版面，揭露了自己的寶貝女兒遭到多名同儕強迫吞下洗髮精、正臉向下被壓進馬桶「水刑」等恐怖霸凌案件，而且事發地點竟然是在慶尚南道一家「以人品教育為目標」的寄宿型私塾，如今看來相當諷刺。

根據南韓《東亞日報》報導，一名小學6年級女童自1月中旬起遭到同寢室的1名同年級學生與2名學姊的殘忍霸凌，除了言語辱罵，也常對她拳腳相向、掐捏胸部等肢體上的霸凌，甚至出現將蚊蟲藥塗在眼下、馬桶刷強塞嘴巴、用保溫杯盛裝洗衣精、衣物柔軟精並脅迫飲用，甚至直接將受害者正臉淹入馬桶水中等許多難以想像的恐怖惡行。

▲女童不僅遭3名同儕毆打，還被強迫喝下馬桶水、洗衣精。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

寫下請願文的家長痛訴，加害學生不僅對女兒實施肢體暴力，更承受了精神虐待，加害者不僅威脅她必須偷來父母的貴重物品，還在她的置物櫃寫下污辱字眼，但女兒沒有攜帶手機，因此求助無門，甚至女兒在事情曝光後已經離開私塾，卻仍然在臉書社群中遭到同學辱罵。

報導指出，女童平時與父母分居，早上去學校上課，放學後便在一家以「人品教育」為辦學宗旨的寄宿型私塾度過剩餘時光，而當女童母親致電確認霸凌情事時，私塾職員則宣稱，「是女童覺得愧對同學才自行將臉放進馬桶」、「睡同寢室是為了希望她們能盡快和好」、「應該是女童對學姊不禮貌，學姐一氣之下才打人的」等說法。

河東教育支援廳24日宣布，加害學生承認了部分暴力行為，因此對3人實施停學5天、書面道歉、特別教育與監護人特別教育等處分。對此，受害女童的父母以教育廳處分過輕為由，提交起訴書，警方則正在介入調查中。