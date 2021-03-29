日商YKK遭爆霸凌逼退80名老員工　工程師險跳樓點名「5凶神惡煞」

▲在YKK工作22年的林小姐，再過3年就可以辦退休，卻在去年底遭資遣。



圖文／鏡週刊

成立55年的拉鍊大廠台灣YKK公司，遭控為節省人事成本，出賤招逼退資深員工，不僅以考績不佳為由，讓超過80名資深員工沒年終獎金可領，還以業務緊縮當藉口，資遣快要可以領退休金的老員工，再招聘薪資低廉的新進員工替補。更惡劣的是，還有主管用言語霸凌、調整職務等手段惡整員工，差點害人跳樓輕生，讓這些為了YKK付出青春的資深員工心灰意冷。

一位在台灣YKK公司擔任工程師長達16年的王先生告訴本刊，今年2月22日，課長要他到會議室，說是副理有事找他，結果一進會議室，裡面坐了5名主管。王先生說：「他們像凶神惡煞般將我圍住，其中一人先發難，說我威脅主管、不配合公司調度，當天被記二大過，我還一頭霧水，對方接著就開口要我離職走人。」

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▼在YKK擔任工程師長達16年的王先生，指控主管對他職場霸凌。

王先生表示，去年開始，課長就對他展開一連串的霸凌，王先生頓時萌生自殺的念頭，他走到樓頂，準備縱身一跳一了百了。警衛發現後立刻通知公司，原本態度囂張的課長趕到頂樓，當面向王道歉，他的態度才軟化，最後與人資主管面談，並遞交反霸凌訴求書，才繼續回到工作崗位，原以為可以回歸平靜，沒想到最後仍被公司惡意逼退。

▼台灣YKK公司逾80名老員工沒領到年終獎金。



不只王先生，另一名在台灣YKK擔任作業員的林小姐，也出面指控公司惡意資遣。服務滿22年的她，再過3年就可以申請退休，領取180萬元的退休金，不過，去年底卻遭到資遣，讓她損失慘重。

林小姐氣憤地表示，副理當初以「業務緊縮」為由資遣她，但離職證明上寫的原因卻是「工作能力不足」，前後不一，林小姐更發現，事後公司又在網路人力銀行徵人，證明副理從頭到尾都在說謊。

▼台灣YKK是全球最大拉鍊供應商日本YKK集團的子公司，頗具規模。



除了惡意逼退老員工，王先生說，這2年的年終獎金都是主管「爽給誰就誰」，公司說特休不影響考績，但有人請了特休，十多萬元的年終獎金就飛了，規則都是主管說了算，評鑑也沒公告，去年一共有超過80個老員工沒領到年終，理由竟是「你老了、沒有用」，讓很多老員工心灰意冷。

王先生說：「明眼人一看就知，公司要逼資深員工自動離職，再用低薪招聘新進人員，如此一來，不但不需支付退休金，還可省下不少人事開銷，很多基層員工因為法律知識不足，只能任憑公司宰割。」

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