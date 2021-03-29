「我是課長！叫你吃屎就吃屎」　YKK囂張主管惡整員工手段曝光

▲王先生不滿遭YKK惡意逼退，數度至桃園市政府勞動局陳情（左圖），該公司逾80名老員工沒領到年終獎金。



圖文／鏡週刊

一位在台灣YKK公司擔任工程師長達16年的王先生，控YKK為節省人事成本，出賤招逼退資深員工，從去年開始，課長就對他展開一連串的霸凌，還以考績不佳為由，讓他沒年終獎金可領，最後還被冠上莫須有的罪名遭公司解聘，讓他對老東家超心寒。

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王先生回憶說，去年8月14日，課長把他拉到工廠的角落，語帶恫嚇地對他說：「我不會放過你，除非你自己走人！」王先生原本試圖與對方溝通，但課長根本不甩他，不僅飆罵三字經，還直接嗆聲說：「我是課長，我叫你做什麼就做什麼，叫你吃屎就吃屎！不爽就滾蛋！」

長期遭霸凌的王先生頓時萌生自殺的念頭，他走到樓頂，準備縱身一跳一了百了。警衛發現後立刻通知公司，原本態度囂張的課長趕到頂樓，當面向王道歉，他的態度才軟化，最後與人資主管面談，並遞交反霸凌訴求書，才繼續回到工作崗位，原以為可以回歸平靜，沒想到卻不如所願。

今年初，公司發放年終獎金，其他同事都領到獎金明細單，唯獨他手上空空，正納悶之際，課長緩緩走向他，當著大家的面，指著他的鼻子說：「這個人就是表現最不好的！」回想起當時的窘境，王先生的心情仍無法平復，他說，跳樓事件後，公司用「擅離崗位」「未經許可進入非工作區域」為由，記他二大過，並將他調到其他部門，新主管對他讚譽有佳，卻也引發課長不悅。

王先生說：「不久後，我被調回原單位，工作內容卻是跟外籍移工互換，我是工程師，但課長卻叫我搬貨，裝著300公斤產品的推車，一天來回推20趟，我的手長繭，還不慎扭傷，但課長不讓我申請護具，不准我請公傷假，連移工都同情我，想幫我分擔工作，沒想到，課長知道後，竟威脅要把對方遣送回國。」

▼未完成離職手續的王先生欲返回公司上班，卻被主管及警衛拒於門外。



為了就診，他只好請特休假，結果卻換來零年終的下場。王先生說，課長以他請特休為由，把他的考績打到最低，沒有年終，他心有不甘，找公司理論，不料僅拿到一張零年終通知單，還被冠上「威脅主管」的罪名，最後在2月22日被以記四大過為由，讓他捲鋪蓋走人。

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