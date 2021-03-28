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百家網咖找珠寶大盜　台中警拜城隍爺「腦海浮畫面」破案：神奇

謝俊騰表示，那次城隍爺的感應，讓他感受到冥冥之中神助的力量。

圖文／鏡週刊

警察辦案陷入膠著時，也會祈求神明協助，台中市警界最常尋求協助的廟宇，係忠孝路的城隍廟、屬陽廟；另一座「陰廟」，位於三民西路的「大眾爺廟」，也很靈驗；刑大分隊長謝俊騰指出，當年他偵辦珠寶大盜案，得在全市幾百家網咖裡搜尋嫌犯，猶如大海撈針，他拜拜後，靈腦子裡閃過一家網咖畫面，才剛進去，盤查的第一個人就是要抓的嫌犯，準確度讓他大呼神奇！

台中市基層辦案人員在刑案陷入膠著時，最常去拜拜、祈求神明協助的廟宇，首推南區忠孝路的城隍廟，該廟掌管中部四縣市陰間地界，是層級較高的城隍爺，香火鼎盛；其次，三民西路有座「陰廟」，祀奉大眾爺，也很靈驗，常有警察前往上香，祈求辦案順利。

台中市刑大分隊長謝俊騰透露，2007年有3名嫌犯，在颱風夜闖進中區成功路某珠寶設計師的工作室，搶了市價數千萬元的裸鑽、珠寶，揚長而去，但該工作室並沒有裝設監視器，沒有錄到嫌犯外貌與作案汽機車畫面。

當時謝俊騰負責偵辦此案，在沒有車牌號碼、不知嫌犯身份情況下，他調查當鋪等銷贓管道，而其中1名嫌犯，背著同夥，偷偷暗槓1顆鑽戒，私下拿到某當鋪典當，由於這款等級的珠寶，都是有來頭的，因此警方順利鎖定嫌犯杜秉逢。

透過當鋪的監視器，查出杜嫌曾向某租車行租賃1部自小客車，可是，他留的姓名、住址等個資都是假的，唯獨聯絡電話是真的，也查到他曾經犯下強盜案，只是目前居無定所，不知藏匿何處。

警方上線監聽杜嫌，當晚1位林姓偵查佐有聽到「現譯台」回報說，杜嫌打電話約朋友到網咖打遊戲，因為沒講那個網咖，他正半夢半醒，於是輕忽了，等到隔天小隊長謝俊騰、隊長楊春賢上班才回報，隊長大罵，怎麼現在才講，出去撈撈看吧！

全台中市至少有數百家網咖，根本不曉得他在哪一家，而且，嫌犯很小心，每次通話後，立刻關機、取下電池，也無法追蹤他的發話位置，又過了大半夜，人是否還在網咖，也不曉得。

謝俊騰率隊抓人，出發前，他先到城隍廟，祈求順利逮捕嫌犯，一走出廟門，他腦子裡閃過一家網咖的畫面，那是位於美村路、公益路口的某家大型網咖，也在一分局轄區內，他曾配合少年隊前往臨檢。

一進入網咖，他看到一個背影，直覺此人就是杜嫌，於是過去拍他的肩膀，表明警察身份，對方沒太大反應，束手就擒，他身邊的共犯拔腿就跑，馬上被制伏，一炮雙響！在逃的另一共犯，也在杜嫌提供線報之後很快落網。

謝俊騰說，那次的「感應」，是他人生最接近神明的一次，他真的感受到冥冥之中的神助的力量。他強調，警察辦案求神問卜，並非迷信，其實是破案的執著，對維護治安的決心。


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