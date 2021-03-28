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東京緊急事態才剛解除...首個週末「大批賞櫻客」擠爆上野公園！

▲▼上野恩賜公園擠爆賞櫻客。（圖／路透）

▲大批賞櫻客擠爆上野恩賜公園。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本27日迎來首都圈1都3縣解除緊急事態後的首個週末，然而正逢櫻花季，上野公園竟出現大批賞櫻客。儘管園方祭出多種防疫措施，但仍有大批民眾跟風前往。一名60多歲的賞櫻女性受訪時則直言，「我想是因為櫻花太漂亮了，大家才會忍不住都擠在這個週末外出，不過這樣一來恐怕疫情也很難趨緩吧。」

▲▼上野恩賜公園擠爆賞櫻客。（圖／路透）

▲櫻花妹顧著拍照卻沒有確實戴上口罩。（圖／路透）

根據《日本放送協會》報導，日本東京27日迎來首都圈緊急事態解除後的第一個週末假期，而適逢櫻花季節，作為知名賞櫻景點的上野恩賜公園瞬間湧入大量賞櫻人潮。儘管園方為了防止感染、降低人與人的接觸，將主要通道設為單向通行，並要求賞櫻客一邊移動一邊賞櫻，減少停留。同時為了禁止民眾鋪設野餐墊在櫻花樹下野餐，園方更是每隔3公尺就張貼警語，並在櫻花樹旁設置網子。

▲▼上野恩賜公園擠爆賞櫻客。（圖／路透）

▲▼東京27日迎接緊急事態解除後的首個週末，民眾全都擠出門賞櫻。（圖／路透）

▲▼上野恩賜公園擠爆賞櫻客。（圖／路透）

上野恩賜公園管理處也透露，園內的櫻花在26日正好滿開，因此相較上週的賞櫻人數也有大幅成長。除了相關防疫政策外，園內也有工作人員呼籲賞櫻民眾佩戴口罩，並減少逗留，以步行方式賞櫻。

一名前往上野公園賞櫻的女性接受採訪時則表示，「我想是因為櫻花真的太漂亮了，大家才會忍不住都擠在這個周末外出。不過就算只有這樣的人潮外出，我擔心確診案例仍然無法獲得控制。」

另一方面，日本部分地區疫情仍未獲得控制，目前中央與地方政府都繃緊神經，深怕再度迎來第4波疫情高峰。

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