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双響泡25週年挑戰泡麵界最刁口味　網友大讚: 麻辣雙椒爽度爆表！

▲▼味丹双響泡新品銷魂麻辣牛肉麵。（圖／記者湯興漢攝）

▲双響泡25週年挑戰「牛肉湯麵」口味，要用銷魂雙椒再度征服網友味蕾。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

你今天双響泡了嗎？以濃郁湯頭、大滿足份量著稱的双響泡在去年推出異國口味「泰蝦酸辣湯麵」、「日式雞白湯麵」，用豐富口感征服網友味蕾，讓饕客們沈溺在濃郁湯頭中讚不絕口。在好評不斷下，双響泡趁勝追擊，於25週年之際挑戰堪稱泡麵迷最挑嘴、泡麵界最競爭的「牛肉口味」，隆重推出「銷魂麻辣牛肉湯麵」新品，要用滿分口感挑戰大家的味蕾，讓靈魂體驗最銷魂的快感，再次刷新大家對於双響泡的想像。

▲▼味丹双響泡新品銷魂麻辣牛肉麵。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙倍份量麵體、特製辣粉與牛肉湯頭，双響泡要讓大家沈醉在「銷魂麻辣牛肉麵」的美味中。

為了要在25週年讓消費者對双響泡留下「最震撼」印象，這次牛肉湯麵口味選擇用「辣」來征服大家，以乾辣椒、花椒所乾煸出的麻辣香氣，加上小火熬煮出的辣油混合，將湯頭醞釀出層層堆疊的辣勁，入喉後迎面而來的衝擊是乾辣椒的辣香與花椒的勁麻，「接著湯底的牛肉香氣與辣勁混合，時而麻辣、時而濃郁的豐富層次，就像在腦中演奏交響樂般享受，讓人熱汗直流卻又想要一口接著一口，再搭配Q彈有勁的麵條以及雙份麵量，就算是大食怪也可以滿足。

在外包裝上則是承襲以往KUSO漫畫風格，鮮紅湯頭讓人看得就食指大動，而上頭則是畫下所有品嚐過後的消費者心聲，那就是「這湯頭簡直讓我『辛亂如麻』」。有網友就說，品嚐双響泡除了是因為濃郁湯頭跟大份量麵條外，外包裝上的插圖也非常貼近年輕人想法，每次只要一推出新品，就會想要立刻收藏，來看上面又出現什麼「經典名言」。

▲▼味丹双響泡新品銷魂麻辣牛肉麵。（圖／記者湯興漢攝）

▼「銷魂雙椒」跟濃郁牛肉湯交織出的湯頭雖然看起來很辣，但入喉後是恰到好處的麻辣。

▲▼味丹双響泡新品銷魂麻辣牛肉麵。（圖／記者湯興漢攝）

一直以推出新口味、讓消費者能夠品嘗到豐富口味的双響泡，這次更是費盡心思，隆重推出全新研發的「銷魂麻辣牛肉湯麵」，目前已於四大超商搶先上市，上市消息傳出，就吸引大批網友要再度「挑戰双響泡」，直呼絕不會錯過這場銷魂風暴！

▲▼味丹双響泡新品銷魂麻辣牛肉麵。（圖／記者湯興漢攝）

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