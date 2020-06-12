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双響泡狂送一萬碗新口味要鄉民「先泡再炮」　殘酷試吃結果出爐⋯網友瘋喊：湯頭好濃郁

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▲▼ 双響泡 。（圖／ETtoday製圖）

 ▲双響泡殘酷試吃結果出爐，8成網友表示被Q彈麵條、濃郁湯頭吸引並表示，「我願意再吃一碗」（合成圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

双響泡推出的全新異國口味「泰蝦酸辣湯麵」、「日式雞白湯麵」你嚐過了嗎？日前剛上市時候，為了一雪總是被說不好吃的評價，直接在LINE上狂送1萬碗讓大家「泡完泡麵吃過再開炮」，在經過一個月漫長的殘酷試吃過後，結果終於出爐讓鄉民認輸表示:「双響泡戰勝我們了！」

據了解，這次双響泡在LINE上送出泡麵後做了5000多份調查問卷，試吃後的網友填寫非常好吃、好吃就佔了8成，對於升級過後的Q彈麵條以及濃郁湯頭豎起大拇指，而兩個口味的愛好者也幾乎各佔一半，網友都認為大份量Q彈麵體搭配上異國風的泰式酸辣口味，和帶有一點花椒味的雞湯，讓他們大大驚艷，三兩下就把一碗解決，試吃後願意再回購支持的朋友也高達9成，可見這次新口味相當的成功。

▼日式雞白湯麵除了保留雞肉鮮甜以外，還有花椒麻而不辣的風味。（合成圖／ETtoday製）

▲▼ 双響泡 。（圖／ETtoday製圖）

▼吃一口泰蝦酸辣湯麵，感覺一秒到泰國！（合成圖／ETtoday製）

▲▼ 双響泡 。（圖／ETtoday製圖）

▲▼ 双響泡。（翻攝自張家夫婦滑起來）

▲亞洲統神也帶著老婆、哥哥以及朋友來挑戰100分鐘狂嗑双響泡挑戰。（圖／翻攝自張家夫妻滑起來）

除了鄉民紛紛「炮出」對這次雙響泡新品的感想外，號稱電競公道伯aka.名言製造機的知名實況主亞洲統神，也帶著老婆003、哥哥國動以及一眾前後員工，一起來進行「100分鐘泡麵限時大胃王挑戰賽！」，9個人在100分鐘內總共大嗑45碗泡麵，統神說，「麵真的非常好吃，泰式酸辣真的滿夠勁」，003也補充，「麵很Q再吸著這次特色湯底，一不小心就吃掉3碗了。」

▲酷炫、瑀熙這次選擇來到充滿双響泡的浪漫街頭約會。（圖／翻攝自酷炫頻道）

近期曖昧情愫狂飆的反骨男孩Wacky boy以及瑀熙，則選擇在牽手的第五天，來到被双響泡泡麵山包圍的街頭浪漫約會，酷炫就說一般吃泰國料理，最怕沒有味道，但這一碗双響泡遠遠就能聞到濃濃的泰式香茅味，咬下去麵體Q彈有勁；而瑀熙則選擇試吃日式雞白湯口味，咬下去後就說，麵真的很Q，而且湯頭的椒麻感很棒，而且因為自己喜歡吃辣，這次兩個口味她都很喜歡。

双響泡 

▲網紅也紛紛推薦自己喜歡的双響泡口味。（左圖／嘴邊肉安ㄅ@amber_foodie；右圖／小吃貨日記@tei_foodiary）

此外，也有不少網紅在双響泡新口味上市後加入試吃行列，像是小吃貨日記就在自己IG上說，自己一陣子沒有關注双響泡，沒想到現在口味變這麼多，同事推薦的泰蝦酸辣微辣又開胃，湯頭完全是她的菜，一不小心就把湯喝完了；嘴邊肉安ㄅ也在自己IG上PO出双響泡說，很喜歡這次新湯頭，而且兩份麵吃起來很有飽足感，雞白湯除了保留雞肉鮮甜以外，還有花椒麻而不辣的風味，整體味道很不錯，尤其是Q彈麵條吸附著濃郁湯頭伴隨著花椒香，會忍不住一口接一口。

▼這次的双響泡新口味收服網友，讓大家一口接一口。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼双響泡情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

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